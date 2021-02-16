ФСБ задержала в Крыму и Татарстане участников запрещенной в РФ организации

Сотрудники ФСБ в Крыму и Татарстане задержали граждан, которые причастны к финансированию запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ, передает Центр общественных связей ФСБ.

В Крыму задержали члена запрещенной на территории РФ организации «Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с Росфинмониторингом пресечена в республиках Крым и Татарстан деятельность российских граждан, причастных к организации финансирования международной террористической организации «Исламское государство», запрещённой на территории Российской Федерации», – уточняется в сообщении.

Задержанные с 2015 по 2019 год собирали средства под видом благотворительной помощи через социальные сети. Полученные деньги они отправляли на нужды боевиков за границу.