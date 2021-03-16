ФСБ задержала в Крыму украинского шпиона с бомбой

ФСБ России задержала в Крыму россиянина, работающего на спецслужбы Украины. В машине гражданина Российской Федерации Владислава Есипенко обнаружили самодельную бомбу, уточнили в пресс-службе силового ведомства. Кроме того, он фотографировал и снимал на видео объекты жизнеобеспечения и места массового пребывания людей на территории полуострова, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. По информации ведомства, гражданина Есипенко задержали, чтобы пресечь его разведывательно-подрывную деятельность.

Мужчина заявил, что собирал информацию в интересах службы внешней разведки Украины по заданию офицера действующего резерва полковника Кравчука В.А., а самодельное взрывное устройство по его рекомендации хранил в автомобиле для собственной безопасности.

В отношении Владислава Есипенко возбуждено уголовное дело.