ФСБ задержала участника этнической преступной группы за убийства в Крыму

Участника этнической преступной группы, который был в федеральном розыске, задержали сотрудники ФСБ по РК и Севастополю на территории Чеченской Республики. Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства.

Установлено, что житель РФ, находясь на территории Республики Крым, совершил ряд тяжких преступлений, в том числе убийства группой лиц по предварительному сговору, сопряженные с разбойным нападением с применением оружия. В 2018 году член ОПГ покинул территорию полуострова и долго скрывался от правоохранителей.

В ходе спецоперации, проведённой совместно с сотрудниками УФСБ России по Чеченской Республике и Управления уголовного розыска МВД по Республике Крым, преступник задержан и этапирован на полуостров. Киевский районный суд г. Симферополя заключил его под стражу.