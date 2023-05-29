Описание приготовления:

Фюме можно готовить из костей не только животных, но и птицы. При приготовлении с костей нужно обязательно удалить весь жир, так как он делает бульон мутным, так же как и варка под крышкой или на большом огне. Готовый фюме можно разлить по небольшим формочкам, заморозить и хранить в пакете в морозильной камере.

Основной ингредиент: Мясо

Блюдо: Супы / Бульоны

Состав / Ингредиенты:

Кости для бульона 1 Килограмм

Лук репчатый 1 Штука

Морковь 1 Штука

Сельдерей (черешки) 1 Штука

Перец черный горошком 5 Штук

Вода 2 Литра

Соль По вкусу

Количество порций 1

Калорийность

161 ккал

Калорийность

16 г

Белки

10 г

Жиры

1 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Фюме»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления фюме.

В кастрюлю с толстым дном выложите хорошо промытые кости и овощи, добавьте специи. Влейте холодную воду, доведите до кипения на среднем огне и убавьте огонь. Варите в течение двух часов, без крышки, снимая сверху пену на медленном огне.

Процедите бульон через мелкое сито. Кости и овощи нам больше не понадобятся.

Процеженный бульон поставьте обратно на медленный огонь и выпаривайте жидкость, не давая кипеть. Бульон должен увариться в 5 раз. Фюме посолите и дайте полностью остыть. После этого фюме готов и его можно использовать.

Приятного применения!