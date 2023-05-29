Описание приготовления:
Фюме можно готовить из костей не только животных, но и птицы. При приготовлении с костей нужно обязательно удалить весь жир, так как он делает бульон мутным, так же как и варка под крышкой или на большом огне. Готовый фюме можно разлить по небольшим формочкам, заморозить и хранить в пакете в морозильной камере.
Основной ингредиент: Мясо
Блюдо: Супы / Бульоны
Состав / Ингредиенты:
- Кости для бульона 1 Килограмм
- Лук репчатый 1 Штука
- Морковь 1 Штука
- Сельдерей (черешки) 1 Штука
- Перец черный горошком 5 Штук
- Вода 2 Литра
- Соль По вкусу
Количество порций 1
Калорийность
161 ккал
Калорийность
16 г
Белки
10 г
Жиры
1 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Фюме»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления фюме.
В кастрюлю с толстым дном выложите хорошо промытые кости и овощи, добавьте специи. Влейте холодную воду, доведите до кипения на среднем огне и убавьте огонь. Варите в течение двух часов, без крышки, снимая сверху пену на медленном огне.
Процедите бульон через мелкое сито. Кости и овощи нам больше не понадобятся.
Процеженный бульон поставьте обратно на медленный огонь и выпаривайте жидкость, не давая кипеть. Бульон должен увариться в 5 раз. Фюме посолите и дайте полностью остыть. После этого фюме готов и его можно использовать.
Приятного применения!