Футбольный клуб Марсель — один из наиболее известных и успешных клубов французской Лиги 1. Клуб был основан в 1899 году, и он является одним из старейших футбольных клубов во Франции. Узнать больше про ФК Марсель вы можете на футбольном портале www.soccer.ru/marsel.

Марсель — это город на юге Франции, расположенный на берегу Средиземного моря. Клуб играет свои домашние матчи на стадионе Велодром, который вмещает более 67 000 зрителей.

История ФК Марсель

Футбольный клуб Марсель был основан 31 августа 1899 года, и он был одним из первых футбольных клубов во Франции. В течение первых нескольких десятилетий своего существования клуб не получил большой известности и успехов. Но в 1970-х годах Марсель начал процветать, и в 1986 году клуб стал чемпионом Франции.

За последние несколько десятилетий Марсель выиграл множество трофеев, включая 10 чемпионатов Франции, 10 кубков Франции и одну Лигу чемпионов УЕФА. Клуб также известен своими болельщиками, которые известны своей страстью и преданностью своему клубу.

Тренеры и игроки ФК Марсель

Марсель имел множество выдающихся тренеров и игроков за свою богатую историю. Некоторые из наиболее знаменитых тренеров, которые работали с клубом, включают Эрика Герцога, Роланда Курбиса, Руди Гарсию и Марселло Липпи.

Среди игроков, которые играли за Марсель, наиболее известным является Жан-Пьер Папен, который выступал за клуб в 1986-1991 годах. Он был частью команды, которая выиграла Лигу чемпионов УЕФА в 1993 году. Другими известными игроками, которые выступали за Марсель, являются Хосе Антонио Рейес, Франк Рибери, Дидье Дрогба и Стефан Мбия.