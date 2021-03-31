Фундамент Больницы скорой медицинской помощи начнут делать в апреле

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Устройство фундамента Больницы скорой медицинской помощи начнётся в апреле. Об этом во время осмотра строящихся объектов медицинского кластера сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

На месте строительства еще одного объекта медицинского кластера — онкологического диспансера — специалисты завершают археологические раскопки. В ближайшее время начнутся работы по устройству котлована.

Управляющий директор по контролю за строительством госкорпорации «Ростех» Елена Сиэрра подчеркнула, что работы выполняются строго с соблюдением графика.

«Объект достаточно сложный, интересный. Изменения в проект внесены, входим в Главгосэкспертизу с подтверждением новых проектных решений», — сказала Елена Сиэрра.

Параллельно со строительными работами ведется формирование перечня оборудования, которым будет наполнен медицинский кластер

«Мы ориентируемся на потребности жителей города и возможности Государственной корпорации «Ростех». «Швабе», дочерний холдинг корпорации, производит линейку высокотехнологичного отечественного оборудования. Важно сейчас уточнить все позиции, чтобы в нужный момент заказать их и установить», — отметил Михаил Развожаев.