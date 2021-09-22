Фундамент под «Новый Херсонес» заливают в «коммерческой тайне» от севастопольцев

В Херсонесе фундамент под филиал «Артека» заливают в «коммерческой тайне» от горожан. Это следует из ответа, который редакция «Независимого телевидения Севастополя» получила от «Управления имуществом специальных проектов» Министерства обороны Российской Федерации.

В документе утверждается, что на земельном участке, где будет построена школа искусств и филиал «Артека», в настоящее время проводятся археологические изыскания с привлечением специалистов. Земляные работы ведутся в пятнах застройки на основании Открытых листов. И в этих пятнах лишь «снят слой техногенного грунта».

Однако ещё в начале сентября журналисты нашего телеканала обнаружили, что на территории Южного пригорода древнего городища «Херсонес Таврический» активно ведутся не просто строительные работы – на кадрах отчётливо видно, что залит фундамент своими очертаниями и месторасположением как раз напоминающий школу искусств и филиал «Артека» «Корсунь», проект которых неделей ранее был представлен в музее-заповеднике.

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Более того, оказывается, данные о документации (любой: проектной, исполнительной, разрешительной, исходной) в учреждении, подведомственном Министерству обороны России, предоставлять отказываются, цитата: «ввиду установления режима коммерческой тайны в отношении запрашиваемой информации».

Получается, что все подробности работ, имеющих непосредственное отношение к объекту ЮНЕСКО «Херсонесу Таврическому», держатся в строжайшем секрете. Более того, под грифом «коммерческой тайны» от севастопольцев скрывают всю строительную и разрешительную документацию.