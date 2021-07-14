Гагаринский район Севастополя объявил войну амброзии

Сейчас в Гагаринском районе стоит острая проблема с распространением амброзии. В последнее время её количество резко возросло, специалисты связывают это с завезённой землёй после благоустройства парков и скверов. Покос амброзии не решает проблему, через неделю она снова начинает разрастаться. Единственный эффективный способ – прополка.

Поэтому, 17 июля в 10:00 начнётся субботник с участием сотрудников администрации Гагаринского района, депутатов, управляющих компаний и членов общественного и молодежного Советов. Всех неравнодушных жителей Гагаринского района приглашают принять участие в субботнике, чтобы очистить Севастополь от опасного аллергена. Место встречи – Проспект Октябрьской Революции, 89 в сквере напротив Севастопольского колледжа сервиса и торговли.