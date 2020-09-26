«Гагарку» собираются убить? Нужна ли реконструкция симферопольскому парку

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 38. АиФ-Крым №38 16/09/2020

У симферопольцев скоро будет очередная возможность убедиться в том, что деньги — зло. Недавно власти заявили о грядущей реконструкции крупнейшего парка крымской столицы.

Три года назад одну он уже пережил. А вот после грядущей Симферополь вообще может потерять эту территорию в качестве парка. Тогда останется развлекательно-спортивная зона с множеством «заманух» для селфи, общепитом и торговыми объектами в обрамлении деревьев.

Стрижём-бреем…

В Симферополе высадили более 70 деревьев в Гагаринском парке Изначально парк площадью более 70 гектаров задумывался как «зелёное убежище» для симферопольцев. Он был спроектирован как ландшафтный — то есть, с имитацией различных природных уголков. Постепенно от парка «откусывали» территорию, пока она не уменьшилась почти в два раза. Сегодня многоэтажки фактически взяли парк в кольцо, и продолжают наступление.