Галушки классические

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Галушки – это кусочки отварного теста, которые можно приготовить в качестве основного блюда или же добавить в суп для сытости и насыщенности вкуса. Если же вы решили приготовить галушки, то их вкус можно с легкостью разнообразить, добавив такие ингредиенты, как творог, репчатый лук или картофель. Такое блюдо поможет вам разнообразить привычный рацион и приятно удивить членов семьи!

Классические галушки для супа из муки с яйцом

Классические галушки для супа из муки с яйцом – это идеальное дополнение для первых блюд, которое сделает кушанье более сытным и аппетитным. Для готовки нам потребуется всего лишь несколько доступных ингредиентов, которые есть под рукой у каждого.

Галушки классические

Ингредиенты –+3 порц.

  • Мука ½ ст.
  • Яйцо куриное 1 шт.
  • Соль 1 щепотка
  • Сыр Пармезан (или другой твердый сыр) 50 гр.

Шаги 40 мин.

  1. Галушки классические

    Пшеничную муку просеиваем через мелкое сито в глубокую емкость.

  2. Галушки классические

    Вбиваем яйцо и солим.

  3. Галушки классические

    Хорошенько вымешиваем тесто до мягкости, добавив сырную стружку.

  4. Галушки классические

    Рабочую поверхность припудриваем мукой и формуем «колбаску» диаметром не более 4 сантиметров.

  5. Галушки классические

    Убираем заготовку в холодильную камеру на полчаса, а затем нарезаем кусочками, шириной около 3 сантиметров.

  6. Галушки классические

    Ставим полуфабрикаты на срез и по центру делаем небольшое углубление пальцем.

  7. Галушки классические

    Забрасываем галушки в суп и варим до готовности. Приятного аппетита!

Галушки с мясом

Галушки с мясом – это «ленивый» аналог всеми любимых пельменей, которые готовятся в несколько раз быстрее и проще. Несмотря на все плюсы, готовое кушанье также обладает превосходными вкусовыми характеристиками и нежной тающей во рту текстурой, перед которой невозможно устоять!

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 25-30 мин.

Порции – 18-20 шт.

Ингредиенты:

  • Картошка – 500 гр.
  • Масло сливочное – 50 гр.
  • Мука – 300 гр.
  • Манка – 2 ст.л.
  • Яйца – 1 шт.
  • Фарш мясной – 300 гр.
  • Луковица – 1 шт.
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Сметана – 1 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Почищенную картошку отвариваем до мягкости в подсоленной воде. Сливаем отвар и добавляем ломтик сливочного масла, разминаем в пюре.

Галушки классические

Шаг 2. В отдельной чаше объединяем яйцо, муку и манку.

Галушки классические

Шаг 3. В мучную смесь выкладываем пюре и замешиваем липкое тесто.

Галушки классические

Шаг 4. Полуфабрикат убираем в холодильник на 20 минут.

Галушки классические

Шаг 5. Очищенный лук (1/2 головки) и чеснок натираем на мелкой терке и смешиваем с фаршем, столовой ложкой сметаны, солью и черным перцем.

Галушки классические

Шаг 6. Рабочую поверхность присыпаем горстью муки и делим тесто на 18-20 равных сегментов.

Галушки классические

Шаг 7. Разминаем кусочки в лепешки, в центр выкладываем немного начинки.

Галушки классические

Шаг 8. Приподнимаем края кверху и скрепляем.

Галушки классические

Шаг 9. Порциями забрасываем полуфабрикаты в кипящую подсоленную воду, варим в течение 6 минут после того, как галушки всплывут на поверхность.

Галушки классические

Шаг 10. Параллельно подрумяниваем нарезанный лук на растительном масле.

Галушки классические

Шаг 11. Посыпаем галушки жареным луком вместе с маслом со сковороды.

Галушки классические

Шаг 12. Незамедлительно дегустируем. Приятного аппетита!

Галушки классические

Галушки с творогом

Галушки с творогом – это быстрое и безумно вкусное кушанье, которое обязательно должен попробовать каждый! Помимо творога в тесто идет куриное яйцо, немного соли и муки. Для подачи традиционно добавляют рубленую зелень, зажарку из сала/мяса и сметану.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

  • Творог – 400 гр.
  • Яйца – 1 шт.
  • Мука – 65 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Масло сливочное – по желанию.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Выкладываем творог в рабочую емкость, вбиваем одно куриное яйцо.

Галушки классические

Шаг 2. Компоненты смешиваем и подсаливаем, горстями вводим муку.

Галушки классические

Шаг 3. Чайной ложкой набираем творожное тесто и аккуратно окунаем в кастрюлю с кипящей водой.

Галушки классические

Шаг 4. Доводим до кипения и провариваем 60-90 секунд.

Галушки классические

Шаг 5. При  помощи шумовки выкладываем галушки на тарелку и по желанию поливаем растопленным сливочным маслом – снимаем пробу. Приятного аппетита!

Галушки классические

Чеченские галушки

Чеченские галушки – это вкусное и сытное блюдо, которое готовится на основе отварного картофеля и мяса. Для насыщенности вкуса рекомендуется добавлять относительно большое количество жгучего чеснока, лук и лаврушку. Заранее сварите мясной бульон – это сократит время.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

  • Мука – 400 гр.
  • Бульон мясной/вода – 200 мл.
  • Картофель – 4 шт.
  • Мясо – 500 гр.
  • Луковица – 1 шт.
  • Чеснок – 7 зуб.
  • Соль – 2 ч.л.
  • Лист лавра – 2 шт.
  • Растительное масло – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Пшеничную муку соединяем с горячим бульоном и замешиваем крутое тесто.

Галушки классические

Шаг 2. Формуем шарик и прикрываем хлопковой салфеткой, оставляем в покое на 15 минут.

Галушки классические

Шаг 3. Не теряя времени, в кастрюле кипятим воду с добавлением лавра и соли, до готовности отвариваем мясо.

Галушки классические

Шаг 4. Луковицу мелко нарезаем и пассеруем на разогретом растительном масле.

Галушки классические

Шаг 5. Картошку чистим и нарезаем кубиками, отвариваем до мягкости.

Галушки классические

Шаг 6. Отдохнувшее тесто раскатываем в тонкий пласт и режем на полосы, со сторонами около 3 сантиметров.

Галушки классические

Шаг 7. Каждую полоску разрезаем поперек на более мелкие кусочки.

Галушки классические

Шаг 8. На каждую полосочку теста ставим 2 пальца и протягиваем по столу, заготовки сами начнут скручиваться.

Галушки классические

Шаг 9. Заготовки отряхиваем от лишней муки и выкладываем на стол в один слой.

Галушки классические

Шаг 10. Половником наливаем немного горячего бульона в пиалу, добавляем рубленый чеснок и активно перемешиваем.

Галушки классические

Шаг 11. Из бульона вынимаем мясо, но кастрюлю оставляем на конфорке.

Галушки классические

Шаг 12. Порциями всыпаем галушки в бульон и варим 10-15 минут на умеренном пламени.

Галушки классические

Шаг 13. Картошку отвариваем до готовности и разминаем в пюре вместе с жареным луком – перекладываем в чашу.

Галушки классические

Шаг 14. Крупными кусками нарезаем отварное мясо.

Галушки классические

Шаг 15. Сервируем блюдо так, как показано на фото и приступаем к трапезе. Приятного аппетита!

Галушки классические

Галушки с картошкой

Галушки с картошкой и куриным фаршем – это не только безумно вкусно, но еще и просто в приготовлении! Поэтому если раньше вы никогда не работали с тестом, то можете не переживать, все получится с первого раза и вы побалуете свои вкусовые рецепторы очень аппетитным кушаньем!

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

  • Картофель отварной – 4 шт.
  • Фарш куриный – 100 гр.
  • Мука – 2 ст.л.
  • Яйца – 1 шт.
  • Луковица – ½ шт.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отварную картошку измельчаем при помощи терки с мелкими отверстиями, вбиваем куриное яйцо, перчим и солим.

Галушки классические

Шаг 2. Подсыпаем немного муки и по желанию зелень – старательно перемешиваем ложкой.

Галушки классические

Шаг 3. Лук измельчаем аналогично картошке и смешиваем с фаршем, солью и перцем.

Галушки классические

Шаг 4. Разделочную доску присыпаем мукой и столовой ложкой выкладываем тесто, ложку смачиваем водой и формуем лепешки.

Галушки классические

Шаг 5. В центр выкладываем чайную ложку фарша с луком.

Галушки классические

Шаг 6. Закрываем начинку свободными краями.

Галушки классические

Шаг 7. Шарики окунаем в кипящую воду и варим до тех пор, пока галушки не всплывут на поверхность.

Галушки классические

Шаг 8. Аккуратно достаем шумовкой и сервируем. Готовьте и получайте удовольствие!

Галушки классические

Галушки с луком

Галушки с луком – это традиционное блюдо украинской кухни, которое пользуется огромной популярностью по всему миру, но это и вовсе неудивительно! Никто не может устоять от аппетитных «шариков», приготовленных с добавлением сочных шампиньонов и нежного куриного мяса.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 20-25 мин.

Порции – 2-3.

Ингредиенты:

  • Филе куриное – 300 гр.
  • Лук – 120 гр.
  • Шампиньоны – 250 гр.
  • Сметана – 200 гр.
  • Масло растительное – 30 мл.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Для теста:

  • Мука – 600 гр.
  • Кефир жирный – 500 мл.
  • Соль – по вкусу.
  • Сода – щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Шампиньоны нарезаем мелкими кусочками.

Галушки классические

Шаг 2. Лук очищаем и режем кольцами либо полукольцами.

Галушки классические

Шаг 3. Измельчаем промытое и обсушенное куриное филе.

Галушки классические

Шаг 4. На растительном масле поджариваем грибы с луком.

Галушки классические

Шаг 5. Как только влага выпарилась – забрасываем курицу и продолжаем жарку до готовности всех компонентов.

Галушки классические

Шаг 6. Сдабриваем зажарку сметаной, перцем и солью – прогреваем еще пару минут и убираем с плиты.

Галушки классические

Шаг 7. Для теста смешиваем все ингредиенты, указанные в списке, скатываем массу в колбаску.

Галушки классические

Шаг 8. Нарезаем небольшими кусочками и готовим на пару.

Галушки классические

Шаг 9. Соединяем галушки с куриной подливкой и подаем. Приятного аппетита!

Галушки классические

Чесночные галушки

Чесночные галушки, приготовленные с добавлением румяного бекона – это невероятно ароматное и аппетитное кушанье славянской кухни, перед которым невозможно устоять даже при соблюдении диеты либо правильного питания. Обязательно попробуйте, и вы останетесь довольны!

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 2-3.

Ингредиенты:

  • Мука – 1,5 ст.
  • Яйца – 1 шт.
  • Масло сливочное – 1 ст.л.
  • Вода – 3 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Луковица – 1 шт.
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Бекон – 3 полоски.
  • Сметана – 1 ст.л.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для готовки теста в тарелке с высокими бортиками перемешиваем муку, мягкое сливочное масло, воду, яйцо и соль.

Галушки классические

Шаг 2. Замешиваем податливое тесто.

Галушки классические

Шаг 3. Нарезаем продукт небольшими кусочками и придаем желаемую форму.

Галушки классические

Шаг 4. Варим полуфабрикаты в подсоленной воде на протяжении 3-4 минут.

Галушки классические

Шаг 5. Не теряя времени, обжариваем бекон до хрустящей корочки с двух сторон.

Галушки классические

Шаг 6. Мясную составляющую остужаем и измельчаем.

Галушки классические

Шаг 7. На жире от бекона подрумяниваем мелко нарезанный лук.

Галушки классические

Шаг 8. К луку добавляем готовые галушки, рубленый чеснок, перец, соль и сметану – перемешиваем и тушим 1-2 минуты.

Галушки классические

Шаг 9. Выкладываем галушки в порционные тарелки и посыпаем беконом – наслаждаемся. Приятного аппетита!

Галушки классические

Галушки из кукурузной муки

Галушки из кукурузной муки – это универсальное кушанье, которое можно добавить в суп или подать к мясному блюду, но вам будет также вкусно, если вы решите дегустировать галушки без каких-либо дополнений. Для готовки потребуется всего лишь три компонента!

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 20.

Ингредиенты:

  • Мука кукурузная – 500 гр.
  • Вода – 250-350 мл.
  • Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Муку высыпаем в чашу и тонкой струей вливаем теплую воду.

Галушки классические

Шаг 2. Слегка солим и замешиваем тесто.

Галушки классические

Шаг 3. Тесто должно сохранять форму, исходя из этого, рекомендуется собрать полуфабрикат в «башню», она должна сохранять форму.

Галушки классические

Шаг 4. Смачиваем руки в воде и отделяем немного теста, формуем небольшие галушки.

Галушки классические

Шаг 5. Каждую заготовку зажимаем между пальцами для придания плоской формы.

Галушки классические

Шаг 6. Варим полуфабрикаты в кипящей подсоленной воде на среднем огне около 15 минут.

Галушки классические

Шаг 7. К столу подаем в теплом виде. Приятного аппетита!

Галушки классические

Галушки на кефире

Галушки на кефире называются «Полтавскими» и обладают весьма приятным и нежным вкусом, а также тонким, но ярким ароматом, который пробуждает аппетит «по щелчку пальцев». Традиционное кушанье сдабривают всевозможными соусами и подают в качестве основного блюда.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

  • Мука – 400 гр.
  • Кефир – 200 мл.
  • Яйца – 1 шт.
  • Сода – ½ ч.л.
  • Соль – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В пиале соединяем кефир и соду, хорошенько перемешав, оставляем на 5 минут.

Галушки классические

Шаг 2. Вбиваем яйцо и солим – расколачиваем до однородности.

Галушки классические

Шаг 3. Постепенно всыпаем просеянную муку до густоты, затем выкладываем комок на доску, присыпанную мукой, и руками замешиваем мягкое тесто.

Галушки классические

Шаг 4. Накрываем тесто салфеткой и даем «Отдохнуть» 15-20 минут.

Галушки классические

Шаг 5. Из теста формуем колбаски и нарезаем небольшими сегментами.

Галушки классические

Шаг 6. В сотейнике кипятим воду с солью, забрасываем заготовки и варим 5 минут после того, как галушки всплывут.

Галушки классические

Шаг 7. К столу подаем с пылу, с жару. Приятного аппетита!

Галушки классические

Сырные галушки

Сырные галушки – это быстрое, вкусное и очень простое в приготовлении блюдо, которое разнообразит ваш привычный рацион. Параллельно с готовкой галушек, рекомендуем вам зажарить лук с салом и подавать все вместе, вкусно настолько, что лучше сразу готовить с запасом!

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

  • Мука – 200 гр.
  • Сыр плавленый – 180 гр.
  • Яйца – 2 шт.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Сало – 120 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подмороженный плавленый сыр измельчаем на бурачной терке.

Галушки классические

Шаг 2. К сыру вбиваем яйца и всыпаем муку – замешиваем тесто.

Галушки классические

Шаг 3. Отделяем от массы небольшие ломтики и формируем галушки.

Галушки классические

Шаг 4. Обваливаем в муке со всех сторон.

Галушки классические

Шаг 5. Отвариваем полуфабрикаты в кипящей подсоленной воде на протяжении 10 минут.

Галушки классические

Шаг 6. Не теряя времени, нарезаем брусками сало.

Галушки классические

Шаг 7. Жарим до образования характерной корочки.

Галушки классические

Шаг 8. Выкладываем галушки на тарелку, сверху – зажарка, снимаем пробу. Приятного аппетита!

Галушки классические

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