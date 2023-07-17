Галушки классические

Галушки – это кусочки отварного теста, которые можно приготовить в качестве основного блюда или же добавить в суп для сытости и насыщенности вкуса. Если же вы решили приготовить галушки, то их вкус можно с легкостью разнообразить, добавив такие ингредиенты, как творог, репчатый лук или картофель. Такое блюдо поможет вам разнообразить привычный рацион и приятно удивить членов семьи!

Классические галушки для супа из муки с яйцом

Классические галушки для супа из муки с яйцом – это идеальное дополнение для первых блюд, которое сделает кушанье более сытным и аппетитным. Для готовки нам потребуется всего лишь несколько доступных ингредиентов, которые есть под рукой у каждого.

Ингредиенты –+3 порц.

Мука ½ ст.

Яйцо куриное 1 шт.

Соль 1 щепотка

Сыр Пармезан (или другой твердый сыр) 50 гр.

Шаги 40 мин.

Пшеничную муку просеиваем через мелкое сито в глубокую емкость. Вбиваем яйцо и солим. Хорошенько вымешиваем тесто до мягкости, добавив сырную стружку. Рабочую поверхность припудриваем мукой и формуем «колбаску» диаметром не более 4 сантиметров. Убираем заготовку в холодильную камеру на полчаса, а затем нарезаем кусочками, шириной около 3 сантиметров. Ставим полуфабрикаты на срез и по центру делаем небольшое углубление пальцем. Забрасываем галушки в суп и варим до готовности. Приятного аппетита!

Галушки с мясом

Галушки с мясом – это «ленивый» аналог всеми любимых пельменей, которые готовятся в несколько раз быстрее и проще. Несмотря на все плюсы, готовое кушанье также обладает превосходными вкусовыми характеристиками и нежной тающей во рту текстурой, перед которой невозможно устоять!

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 25-30 мин.

Порции – 18-20 шт.

Ингредиенты:

Картошка – 500 гр.

Масло сливочное – 50 гр.

Мука – 300 гр.

Манка – 2 ст.л.

Яйца – 1 шт.

Фарш мясной – 300 гр.

Луковица – 1 шт.

Чеснок – 2 зуб.

Сметана – 1 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Почищенную картошку отвариваем до мягкости в подсоленной воде. Сливаем отвар и добавляем ломтик сливочного масла, разминаем в пюре.

Шаг 2. В отдельной чаше объединяем яйцо, муку и манку.

Шаг 3. В мучную смесь выкладываем пюре и замешиваем липкое тесто.

Шаг 4. Полуфабрикат убираем в холодильник на 20 минут.

Шаг 5. Очищенный лук (1/2 головки) и чеснок натираем на мелкой терке и смешиваем с фаршем, столовой ложкой сметаны, солью и черным перцем.

Шаг 6. Рабочую поверхность присыпаем горстью муки и делим тесто на 18-20 равных сегментов.

Шаг 7. Разминаем кусочки в лепешки, в центр выкладываем немного начинки.

Шаг 8. Приподнимаем края кверху и скрепляем.

Шаг 9. Порциями забрасываем полуфабрикаты в кипящую подсоленную воду, варим в течение 6 минут после того, как галушки всплывут на поверхность.

Шаг 10. Параллельно подрумяниваем нарезанный лук на растительном масле.

Шаг 11. Посыпаем галушки жареным луком вместе с маслом со сковороды.

Шаг 12. Незамедлительно дегустируем. Приятного аппетита!

Галушки с творогом

Галушки с творогом – это быстрое и безумно вкусное кушанье, которое обязательно должен попробовать каждый! Помимо творога в тесто идет куриное яйцо, немного соли и муки. Для подачи традиционно добавляют рубленую зелень, зажарку из сала/мяса и сметану.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Творог – 400 гр.

Яйца – 1 шт.

Мука – 65 гр.

Соль – по вкусу.

Масло сливочное – по желанию.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Выкладываем творог в рабочую емкость, вбиваем одно куриное яйцо.

Шаг 2. Компоненты смешиваем и подсаливаем, горстями вводим муку.

Шаг 3. Чайной ложкой набираем творожное тесто и аккуратно окунаем в кастрюлю с кипящей водой.

Шаг 4. Доводим до кипения и провариваем 60-90 секунд.

Шаг 5. При помощи шумовки выкладываем галушки на тарелку и по желанию поливаем растопленным сливочным маслом – снимаем пробу. Приятного аппетита!

Чеченские галушки

Чеченские галушки – это вкусное и сытное блюдо, которое готовится на основе отварного картофеля и мяса. Для насыщенности вкуса рекомендуется добавлять относительно большое количество жгучего чеснока, лук и лаврушку. Заранее сварите мясной бульон – это сократит время.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Мука – 400 гр.

Бульон мясной/вода – 200 мл.

Картофель – 4 шт.

Мясо – 500 гр.

Луковица – 1 шт.

Чеснок – 7 зуб.

Соль – 2 ч.л.

Лист лавра – 2 шт.

Растительное масло – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Пшеничную муку соединяем с горячим бульоном и замешиваем крутое тесто.

Шаг 2. Формуем шарик и прикрываем хлопковой салфеткой, оставляем в покое на 15 минут.

Шаг 3. Не теряя времени, в кастрюле кипятим воду с добавлением лавра и соли, до готовности отвариваем мясо.

Шаг 4. Луковицу мелко нарезаем и пассеруем на разогретом растительном масле.

Шаг 5. Картошку чистим и нарезаем кубиками, отвариваем до мягкости.

Шаг 6. Отдохнувшее тесто раскатываем в тонкий пласт и режем на полосы, со сторонами около 3 сантиметров.

Шаг 7. Каждую полоску разрезаем поперек на более мелкие кусочки.

Шаг 8. На каждую полосочку теста ставим 2 пальца и протягиваем по столу, заготовки сами начнут скручиваться.

Шаг 9. Заготовки отряхиваем от лишней муки и выкладываем на стол в один слой.

Шаг 10. Половником наливаем немного горячего бульона в пиалу, добавляем рубленый чеснок и активно перемешиваем.

Шаг 11. Из бульона вынимаем мясо, но кастрюлю оставляем на конфорке.

Шаг 12. Порциями всыпаем галушки в бульон и варим 10-15 минут на умеренном пламени.

Шаг 13. Картошку отвариваем до готовности и разминаем в пюре вместе с жареным луком – перекладываем в чашу.

Шаг 14. Крупными кусками нарезаем отварное мясо.

Шаг 15. Сервируем блюдо так, как показано на фото и приступаем к трапезе. Приятного аппетита!

Галушки с картошкой

Галушки с картошкой и куриным фаршем – это не только безумно вкусно, но еще и просто в приготовлении! Поэтому если раньше вы никогда не работали с тестом, то можете не переживать, все получится с первого раза и вы побалуете свои вкусовые рецепторы очень аппетитным кушаньем!

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Картофель отварной – 4 шт.

Фарш куриный – 100 гр.

Мука – 2 ст.л.

Яйца – 1 шт.

Луковица – ½ шт.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отварную картошку измельчаем при помощи терки с мелкими отверстиями, вбиваем куриное яйцо, перчим и солим.

Шаг 2. Подсыпаем немного муки и по желанию зелень – старательно перемешиваем ложкой.

Шаг 3. Лук измельчаем аналогично картошке и смешиваем с фаршем, солью и перцем.

Шаг 4. Разделочную доску присыпаем мукой и столовой ложкой выкладываем тесто, ложку смачиваем водой и формуем лепешки.

Шаг 5. В центр выкладываем чайную ложку фарша с луком.

Шаг 6. Закрываем начинку свободными краями.

Шаг 7. Шарики окунаем в кипящую воду и варим до тех пор, пока галушки не всплывут на поверхность.

Шаг 8. Аккуратно достаем шумовкой и сервируем. Готовьте и получайте удовольствие!

Галушки с луком

Галушки с луком – это традиционное блюдо украинской кухни, которое пользуется огромной популярностью по всему миру, но это и вовсе неудивительно! Никто не может устоять от аппетитных «шариков», приготовленных с добавлением сочных шампиньонов и нежного куриного мяса.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 20-25 мин.

Порции – 2-3.

Ингредиенты:

Филе куриное – 300 гр.

Лук – 120 гр.

Шампиньоны – 250 гр.

Сметана – 200 гр.

Масло растительное – 30 мл.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Для теста:

Мука – 600 гр.

Кефир жирный – 500 мл.

Соль – по вкусу.

Сода – щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Шампиньоны нарезаем мелкими кусочками.

Шаг 2. Лук очищаем и режем кольцами либо полукольцами.

Шаг 3. Измельчаем промытое и обсушенное куриное филе.

Шаг 4. На растительном масле поджариваем грибы с луком.

Шаг 5. Как только влага выпарилась – забрасываем курицу и продолжаем жарку до готовности всех компонентов.

Шаг 6. Сдабриваем зажарку сметаной, перцем и солью – прогреваем еще пару минут и убираем с плиты.

Шаг 7. Для теста смешиваем все ингредиенты, указанные в списке, скатываем массу в колбаску.

Шаг 8. Нарезаем небольшими кусочками и готовим на пару.

Шаг 9. Соединяем галушки с куриной подливкой и подаем. Приятного аппетита!

Чесночные галушки

Чесночные галушки, приготовленные с добавлением румяного бекона – это невероятно ароматное и аппетитное кушанье славянской кухни, перед которым невозможно устоять даже при соблюдении диеты либо правильного питания. Обязательно попробуйте, и вы останетесь довольны!

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 2-3.

Ингредиенты:

Мука – 1,5 ст.

Яйца – 1 шт.

Масло сливочное – 1 ст.л.

Вода – 3 ст.л.

Соль – по вкусу.

Луковица – 1 шт.

Чеснок – 2 зуб.

Бекон – 3 полоски.

Сметана – 1 ст.л.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для готовки теста в тарелке с высокими бортиками перемешиваем муку, мягкое сливочное масло, воду, яйцо и соль.

Шаг 2. Замешиваем податливое тесто.

Шаг 3. Нарезаем продукт небольшими кусочками и придаем желаемую форму.

Шаг 4. Варим полуфабрикаты в подсоленной воде на протяжении 3-4 минут.

Шаг 5. Не теряя времени, обжариваем бекон до хрустящей корочки с двух сторон.

Шаг 6. Мясную составляющую остужаем и измельчаем.

Шаг 7. На жире от бекона подрумяниваем мелко нарезанный лук.

Шаг 8. К луку добавляем готовые галушки, рубленый чеснок, перец, соль и сметану – перемешиваем и тушим 1-2 минуты.

Шаг 9. Выкладываем галушки в порционные тарелки и посыпаем беконом – наслаждаемся. Приятного аппетита!

Галушки из кукурузной муки

Галушки из кукурузной муки – это универсальное кушанье, которое можно добавить в суп или подать к мясному блюду, но вам будет также вкусно, если вы решите дегустировать галушки без каких-либо дополнений. Для готовки потребуется всего лишь три компонента!

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 20.

Ингредиенты:

Мука кукурузная – 500 гр.

Вода – 250-350 мл.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Муку высыпаем в чашу и тонкой струей вливаем теплую воду.

Шаг 2. Слегка солим и замешиваем тесто.

Шаг 3. Тесто должно сохранять форму, исходя из этого, рекомендуется собрать полуфабрикат в «башню», она должна сохранять форму.

Шаг 4. Смачиваем руки в воде и отделяем немного теста, формуем небольшие галушки.

Шаг 5. Каждую заготовку зажимаем между пальцами для придания плоской формы.

Шаг 6. Варим полуфабрикаты в кипящей подсоленной воде на среднем огне около 15 минут.

Шаг 7. К столу подаем в теплом виде. Приятного аппетита!

Галушки на кефире

Галушки на кефире называются «Полтавскими» и обладают весьма приятным и нежным вкусом, а также тонким, но ярким ароматом, который пробуждает аппетит «по щелчку пальцев». Традиционное кушанье сдабривают всевозможными соусами и подают в качестве основного блюда.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Мука – 400 гр.

Кефир – 200 мл.

Яйца – 1 шт.

Сода – ½ ч.л.

Соль – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В пиале соединяем кефир и соду, хорошенько перемешав, оставляем на 5 минут.

Шаг 2. Вбиваем яйцо и солим – расколачиваем до однородности.

Шаг 3. Постепенно всыпаем просеянную муку до густоты, затем выкладываем комок на доску, присыпанную мукой, и руками замешиваем мягкое тесто.

Шаг 4. Накрываем тесто салфеткой и даем «Отдохнуть» 15-20 минут.

Шаг 5. Из теста формуем колбаски и нарезаем небольшими сегментами.

Шаг 6. В сотейнике кипятим воду с солью, забрасываем заготовки и варим 5 минут после того, как галушки всплывут.

Шаг 7. К столу подаем с пылу, с жару. Приятного аппетита!

Сырные галушки

Сырные галушки – это быстрое, вкусное и очень простое в приготовлении блюдо, которое разнообразит ваш привычный рацион. Параллельно с готовкой галушек, рекомендуем вам зажарить лук с салом и подавать все вместе, вкусно настолько, что лучше сразу готовить с запасом!

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Мука – 200 гр.

Сыр плавленый – 180 гр.

Яйца – 2 шт.

Соль – 1 щепотка.

Сало – 120 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подмороженный плавленый сыр измельчаем на бурачной терке.

Шаг 2. К сыру вбиваем яйца и всыпаем муку – замешиваем тесто.

Шаг 3. Отделяем от массы небольшие ломтики и формируем галушки.

Шаг 4. Обваливаем в муке со всех сторон.

Шаг 5. Отвариваем полуфабрикаты в кипящей подсоленной воде на протяжении 10 минут.

Шаг 6. Не теряя времени, нарезаем брусками сало.

Шаг 7. Жарим до образования характерной корочки.

Шаг 8. Выкладываем галушки на тарелку, сверху – зажарка, снимаем пробу. Приятного аппетита!