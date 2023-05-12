Галушки на пару: полтавский рецепт

Не секрет, что традиционные украинские галушки — блюдо, приготовленное из теста без начинки. Но существует невероятно вкусная их вариация с сочным наполнением. Рекомендуем вам приготовить ароматные галушки на пару по-полтавски, начинка в которых уж точно не лишняя.

Чтобы подать к столу это сытное блюдо и получить восторженные комментарии, стоит правильно замесить тесто. Для его приготовления вы можете использовать как кефир, так и сыворотку. Помните, что нежная основа — залог успеха полтавских галушек.

Вкуснейшие галушки на пару: варианты начинок

Готовя это блюдо, у вас есть возможность использовать разные начинки. Обжаренная свинина с луком — отличное наполнение для полтавских галушек. Также их можно приготовить с отварным картофелем и грибами. Получится очень вкусно!

Ингредиенты

Пшеничная мука570 г Кефир350 мл Яйцо1 шт. Сода0,5 ч. л. Соль1,5 ч. л. Куриная печень300 г Куриное сердце300 г Морковь1 шт. Лук1 шт. Сливочное масло100 г Подсолнечное масло по вкусу

Приготовление

Хорошенько промойте куриные сердечки и печень. Отварите их в слегка подсоленной воде до готовности. Измельчите печень и сердечки при помощи мясорубки либо блендера. Очистите репчатый лук. Нарежьте его кубиком. Очистите морковь. Натрите ее на мелкой терке. Обжарьте овощи на разогретой сковороде с подсолнечным маслом.Всыпьте к луку с морковью измельченные сердечки с печенью. Добавьте сливочное масло, соль и черный перец. Хорошенько перемешайте все ингредиенты и обжарьте их в течение 5 минут. Дайте начинке остыть.Приготовьте тесто. Просейте пшеничную муку. Всыпьте к ней соду и 0,5 ч. л. соли. Хорошенько всё перемешайте. Сделайте в муке небольшое углубление. Влейте в него кефир и вбейте яйцо. Тщательно всё перемешайте. Выложите на рабочую поверхность и замесите эластичное тесто, которое не липнет к рукам. Накройте его полотенцем и оставьте при комнатной температуре на 15 минут.Раскатайте тесто в колбаску. Нарежьте его на кусочки небольшого размера. Слегка обваляйте их в пшеничной муке со всех сторон. Раскатайте тесто в лепешки.Выложите на центр заготовок начинку. Соберите тесто в узелок, тщательно защипывая край. Смажьте поверхность пароварки сливочным маслом. Выложите на нее заготовки из теста. Готовьте галушки в течение 7–10 минут.

Затем останется взять большое блюдо. Выложите на него галушки и посыпьте их рубленой зеленью. Подавать такое блюдо следует со шкварками, сметаной либо с соусом из грибов. Приятного аппетита!