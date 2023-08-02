Ганаш для торта

Ганаш – один из самых распространенных кремов для десерта. Скорее всего, вы пробовали его ни один раз, но просто не знали правильное название. Это насыщенная по вкусу и густая начинка, которую можно встретить в конфетах или шоколадных плитках, а также тортах и пирожных. Как приготовить разные вариации этого крема, а также, как сделать более плотную или жидкую консистенцию ганаша, мы расскажем в рецептах, приведенных в статье.

Шоколадный ганаш для покрытия торта

Шоколадный ганаш для покрытия торта напоминает крепкую корочку, которая помимо красивого внешнего вида, также позволяет сохранить целостность десерта при транспортировке. Крем имеет однородную, гладкую текстуру, насыщенный вкус, а также прост в приготовлении.

Ингредиенты –+1 порц.

Темный шоколад 150 гр. (55%)

Сливки 300 мл. (33-35%)

Масло сливочное 80 гр.

Молочный шоколад 200 гр.

Шаги 30 мин.

Крем ганаш для выравнивания и покрытия торта готовится очень просто. Сливочное масло к моменту добавления в ганаш должно быть немного подтаявшим. Шоколад можно растопить любым удобным способом: в микроволновке, на водяной бане. Затем полученную массу немного остудите. В шоколадную массу влейте холодные жирные сливки. Смешайте ингредиенты быстрыми движениями. На получение однородной массы может уйти несколько минут, так как шоколад и сливки не очень охотно хотят объединяться. Затем в шоколадно-сливочную массу добавьте мягкое сливочное масло. Перемешивайте ганаш на низких оборотах миксера. Для стабилизации уберите шоколадный ганаш в холодильник, периодически помешивайте. Хранить его можно в течение 3-5 дней, накрыв пищевой пленкой «в контакт». Приятного аппетита!

Ганаш на белом шоколаде для выравнивания торта

Ганаш на белом шоколаде для выравнивания торта подходит идеально, он пластичный и удобный в работе. Стоит ли упоминать о его волшебном нежнейшем вкусе? С таким изысканным дополнением, ваш торт будет настоящим украшением стола и центром всеобщего внимания.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 1.

Ингредиенты:

Шоколад белый – 300 гр.

Масло сливочное 82,5 % – 150 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Вам понадобится только качественный белый шоколад и сливочное масло не менее 82,5 % жирности.

Шаг 2. Белый шоколад удобнее всего растопить на водяной бане, постоянно помешивая. Если вы используете шоколадную плитку, то ее необходимо разломать на мелкие кусочки.

Шаг 3. Далее полученную шоколадную массу остудите до 30-32 градусов.

Шаг 4. Затем в шоколадную массу добавьте мягкое сливочное масло температурой от 18 до 20 градусов, взбейте ингредиенты миксером до однородного состояния. Если после этого в ганаше образовались пузырьки воздуха, то перемешайте массу лопаткой, чтобы от них избавиться.

Шаг 5. Ганаш из белого шоколада готов, и он не требует стабилизации в холодильнике. Приятного аппетита!

Ганаш на сливках

Ганаш на сливках – востребованное изобретение французских кондитеров. Это густая шоколадная эмульсия, которую можно использовать в разнообразных десертах. Есть одно важное правило: чем менее жирные сливки вы будете использовать, тем более жидкий получится ганаш.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Сливки 35 % – 100 мл.

Шоколад горький – 100 гр.

Масло сливочное – 30 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Разломайте шоколад на кусочки и выложите их в миску. Влейте в емкость горячие сливки. Если у вас менее жирные сливки, то немного уменьшите их количество. Оставьте шоколад в сливках на несколько минут, чтобы он растаял.

Шаг 2. Далее перемешайте массу, чтобы ускорить плавление шоколада. Затем добавьте немного мягкого сливочного масла. Хорошо перемешайте ганаш, он должен стать полностью однородным.

Шаг 3. Для вкуса и аромата можно добавьте в шоколадный ганаш ароматизатор или ликер.

Шаг 4. Ганаш на сливках готов, его можно применять в кондитерском деле: покрывать торты, начинять пирожные или делать прослойку коржей. Приятного аппетита!

Ганаш для торта на молочном шоколаде

Ганаш для торта на молочном шоколаде – это универсальный пластичный крем, вкус у него такой, что можно язык проглотить. Его используют, как прослойку под мастику или выравнивают им бока тортов, также из него получаются отличные шапочки для капкейков.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 1.

Ингредиенты:

Шоколад молочный – 400 гр.

Масло сливочное 82,5 % – 60 гр.

Сливки 33-35 % – 500 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Вам понадобится молочный шоколад, жирные сливки и кусочек сливочного масла. В сотейник положите мягкое сливочное масло и влейте сливки. Подогрейте смесь, но не кипятите. Масло должно полностью растопиться.

Шаг 2. Молочный шоколад разломайте на кусочки, сложите в миску и залейте его теплой сливочной массой.

Шаг 3. Перемешивайте ингредиенты до получения однородной, гладкой шоколадной массы.

Шаг 4. Готовый ганаш на молочном шоколаде уберите в морозилку для стабилизации на 2-3 часа.

Шаг 5. Перед тем, как использовать ганаш для покрытия торта, дайте ему немного времени, чтобы он оттаял. Затем взбейте ганаш ручным миксером до состояния, когда масса станет хорошо держать форму. Приятного аппетита!

Ганаш на масле

Ганаш на масле – идеальное средство для покрытия и выравнивая тортов. Рецепт прост до безобразия, в нем нет ничего, с чем бы вы не смогли справиться, и времени уйдет немного. Масло, конечно, должно быть полностью натуральным и с высоким процентом жирности.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 1.

Ингредиенты:

Шоколад молочный – 300 гр.

Масло сливочное 82,5 % – 150 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Вам понадобится только шоколад и кусочек сливочного масла. Лучше выбирать специальный кондитерский шоколад, чем шоколадную плитку.

Шаг 2. Молочный шоколад растопите в микроволновке или при помощи водяной бани. Затем шоколадную массу остудите до комнатной температуры.

Шаг 3. Сливочное масло заранее достаньте из холодильника, чтобы оно подтаяло до температуры 18-20 градусов. Выложите его в миску и взбейте миксером до образования пышной массы.

Шаг 4. Остывшую шоколадную массу добавьте к масляной. Взбейте эти ингредиенты миксером. От образовавшихся пузырьков воздуха легко можно избавиться, перемешав ганаш лопатной до гладкой консистенции.

Шаг 5. Ганаш для торта на молочном шоколаде готов, его сразу можно использовать по назначению. Приятного аппетита!

Шоколадный ганаш для начинки торта

Шоколадный ганаш для начинки торта используется довольно часто. Он имеет насыщенный вкус, плотную консистенцию и довольно просто готовится. Торт с ганашем в качестве начинки смотрится красиво и оригинально даже безо всякого покрытия, достаточно украсить его поверхность шоколадной глазурью и свежими ягодами.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 1.

Ингредиенты:

Шоколад молочный – 400 гр.

Сливки 33-35 % – 200 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Возьмите жирные сливки и специальный кондитерский шоколад, тогда ваш ганаш получится именно таким, как нужно.

Шаг 2. 200 миллилитров сливок перелейте в кастрюлю и подогрейте их, но не кипятите. Горячей массой залейте шоколад.

Шаг 3. Оставьте шоколад в сливках на пару минут, чтобы он начал таять. Затем пробейте шоколадную массу погружным блендером. Масса должна быть однородной и гладкой.

Шаг 4. Шоколадный ганаш укройте пищевой пленкой «в контакт» и уберите в холодильник на 6-8 часов для стабилизации.

Шаг 5. Затем шоколадную массу взбейте миксером на средней скорости до пышности. Как только вы заметите, что ганаш начал густеть, прекращайте взбивать, иначе можно его испортить.

Шаг 6. Чтобы было удобно работать, переложите ганаш в кондитерский мешок и наносите на коржи торта. Приятного аппетита!

«Бетонный» ганаш для покрытия торта

«Бетонный» ганаш для покрытия торта – это идеальное решение для вашего десерта. Такой ганаш удобен в работе, стабилен, не течет и позволяет сделать ровную поверхность по бокам торта. Основной секрет заключается в правильном составе ингредиентов. А сам процесс приготовления простой и понятный.

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 1.

Ингредиенты:

Сироп глюкозы – 25 гр.

Какао-масло – 40 гр.

Масло сливочное – 180 гр.

Шоколад белый – 350 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сливочное масло заранее достаньте из холодильника, чтобы оно стало мягким. Глюкозный сироп можно сварить самостоятельно, но лучше купить уже готовый.

Шаг 2. Растопите какао-масло.

Шаг 3. В емкость с горячим какао-маслом выложите кусочки белого шоколада. Перемешивайте ингредиенты лопаткой, чтобы шоколад быстрее растаял.

Шаг 4. После того, как шоколад растает, отставьте массу в сторонку, чтобы она остыла до температуры 25-26 градусов.

Шаг 5. Далее в шоколадную массу добавьте мягкое сливочное масло и взбейте содержимое миски миксером, постепенно увеличивая скорость.

Шаг 6. Затем влейте глюкозный сироп и продолжайте взбивать массу миксером.

Шаг 7. «Бетонный» ганаш сначала может показаться жидковатым, но он легко застывает на охлажденной поверхности торта. Рекомендуется наносить покрытие на торт в три этапа. Приятного аппетита!

Творожный ганаш для торта

Творожный ганаш для торта дает одновременно мягкое и устойчивое покрытие. В целом вкус у крема получается очень нежным, почти нейтральным, что позволяет свободно использовать любые начинки и украшения для будущего десерта. По этому рецепту качественный ганаш получается даже у начинающих кондитеров.

Время готовки – 10 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 1.

Ингредиенты:

Пудра сахарная – 10 гр.

Молоко сгущенное – 20 гр.

Шоколад белый – 200 гр.

Масло сливочное 82,5 % – 200 гр.

Творог 9 % – 180 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Белый шоколад растопите в микроволновке или на водяной бане, как вам более привычно. Сливочное масло должно быть комнатной температуры, а творог наоборот – охлажденным.

Шаг 2. Шоколадная масса должна остыть до 33 градусов. Далее добавьте в нее сгущенку, слегка перемешайте ингредиенты лопаткой.

Шаг 3. Затем добавьте уже немного подтаявшее сливочное масло, на максимальной скорости смешайте содержимое миски ручным миксером. Взбивайте примерно 5 минут.

Шаг 4. Перед тем, как добавить в ганаш творог с сахарной пудрой. Его необходимо отдельно пробить погружным блендером или протереть через мелкое сито.

Шаг 5. За два подхода добавьте творожную массу, перемешайте. Затем еще раз взбейте ганаш миксером в течение 3 минут, убедитесь, что не осталось комков творога.

Шаг 6. Ганаш можно окрасить пищевым красителем в любой цвет или оставить его натуральный цвет. Приятного аппетита!

Клубничный ганаш

Клубничный ганаш – великолепный вкус и оригинальное украшение для любого десерта. Применение такого ганаша довольно широкое, им можно прослаивать коржи торта, наполнять шу, скреплять половинки макарон и многое другое.

Время готовки – 6-8 ч.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 1.

Ингредиенты:

Сливки 33 % – 150 мл.

Шоколад белый от 33 % – 340 гр.

Сироп глюкозный – 45 гр.

Пюре клубничное – 90 гр.

Масло сливочное 82,5 % – 90 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовьте все необходимые ингредиенты, указанные в списке. Клубничное пюре можно приготовить из свежих ягод или использовать замороженное ранее.

Шаг 2. Сироп глюкозы смешайте со сливками и подогрейте смесь до 75-80 градусов.

Шаг 3. Полученной горячей смесью залейте шоколад и оставьте его на несколько минут, чтобы он начал таять.

Шаг 4. Затем перемешайте содержимое миски венчиком до полного объединения шоколада и сливочной массы.

Шаг 5. Далее добавьте в шоколадную массу сливочное масло комнатной температуры. Хорошо перемешайте массу погружным блендером.

Шаг 6. После этого влейте теплое клубничное пюре. Хорошо перемешайте ганаш.

Шаг 7. Ганаш необходимо убрать в холодильник для стабилизации. Для этого укройте массу пищевой пленкой «в контакт» и уберите в холодильник на 6-8 часов. Готовность ганаша можно проверить так: надавите на поверхность пальцем. Если появилась ямочка и поверхность не выравнивается, значит крем готов.

Шаг 8. Ганаш взбейте миксером, чтобы масса стала пышной и можно использовать его в приготовлении десертов. Приятного аппетита!

Малиновый ганаш для торта

Малиновый ганаш для торта оттенит вкус ваших десертов приятной кислинкой и наполнит легким знакомым ароматом. По сути, рецепт мало чем отличается от классического шоколадного ганаша, его приготовление займет у вас не более получаса.

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 1.

Ингредиенты:

Шоколад белый – 250 гр.

Пюре малиновое – 150 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Белый шоколад лучше купить в специализированном магазине для кондитеров. Пюре приготовьте из свежей малины.

Шаг 2. Ягодное пюре подогрейте до 80 градусов, залейте им белый шоколад, оставьте на несколько минут.

Шаг 3. После этого пробейте продукты погружным блендером до получения однородной массы.

Шаг 4. Малиновый ганаш переложите в широкую емкость и укройте пищевой пленкой «в контакт». Уберите емкость с ганашом в холодильник для стабилизации массы. Ганаш будет готов, когда при надавливании ямочка не будет выравниваться.

Шаг 5. Перед использованием уберите пленку и перемешайте ганаш лопаткой. Приятного аппетита!