«Гаражный» музей: севастополец создал уникальную экспозицию из газетных вырезок

Музей об истории Великой Отечественной и восстановлении Советского Союза после жестоких сражений создал житель Севастополя, ветеран войны Михаил Ворошилов. Автор разместил уникальную экспозицию из газетных и журнальных вырезок, агитационных плакатов и фотографий в своём гараже, но мечтает расширить аудиторию посетителей и передать свою выставку в музей.

Настоящая летопись Великой Отечественной войны, трепетно подготовленная человеком, который собственными глазами видел почти всё, что отражено на страницах этих газет. Михаил Григорьевич Ворошилов 60 лет собирал свою экспозицию. Дома она не помещалась, поэтому самым подходящим местом для выставки стал гараж. Здесь и места больше, и экскурсии проводить легче. У самого входа в помещение начинается экспозиция с портретов Генералиссимуса Иосифа Сталина и Маршала Победы Георгия Жукова. В выставке им уделено особое внимание, как и другим известным военачальникам и Героям Советского Союза. Но немаловажным для владельца музея было отобразить подвиг обычных солдат.

МИХАИЛ ВОРОШИЛОВ: «Как в самом начале войны было, товарищ солдат: «Дойдём ли до Берлина?», в конце концов после окончания Великой Отечественной войны дошли, радостное такое лицо. Естественно, водружение знамени Победы над Рейхстагом, парад Победы на Красной площади 1945 года, обращение Верховного главнокомандующего Сталина к народу».

Особое место в экспозиции, как и в сердце Михаила Григорьевича, занимает Севастополь. В центральной части выставки собраны газетные отрывки о штурме Сапун-горы. А ниже – целая история о том, как люди восстанавливали город-герой после кровавых сражений и бомбёжек. Сам автор «гаражного» музея родился в Харьковской области, а в восьмилетнем возрасте наравне со взрослыми работал в тылу врага. Переехав в Севастополь в конце 50-х годов, Михаил Ворошилов служил на Черноморском флоте, а после – четыре десятка лет своей жизни посвятил рыбной промышленности. В экспозиции есть и фотография самого Михаила Григорьевича. На снимке он в числе ветеранов вместе со своей супругой смотрит прошлогодний парад Победы. В этом году, к сожалению, севастополец не смог насладиться торжеством, поэтому и подарок в честь 75-летия Великой Победы Михаил Ворошилов получил позже.

«В связи с тем, что Михаил Григорьевич находился на лечении, подарок, который губернатор определил для ветеранов Великой Отечественной, ему не был вручён. Поэтому разрешите сейчас, пользуясь случаем , что мы здесь собрались и смотрим экспозицию, передать Михаилу Григорьевичу наручные часы и поздравить его с 75-летием Великой Победы».

На фотографиях есть и родственник Михаила Ворошилова – Александр Иванович Ищенко оборонял и освобождал Севастополь. Каждая вырезка из газеты важна для сохранения памяти о войне, считает автор экспозиции. Её особая ценность – номер газеты «Слава Севастополя» от 9 мая 1945 года.

ЮРИЙ АБРАМОВ, ветеран линкора «Новороссийск»: «Люди рыдали. Узнав об этом событии. Поэтому для меня каждая фотография, связанная со Сталиным, всегда трогает душу. И особенно высказывание Черчилля…об этой фигуре, о Сталине. Несмотря на то, что он был злейшим врагом коммунизма и Советского Союза, тем не менее он отдавал должное Иосифу Виссарионовичу».

Постоянные посетители «гаражного» музея – родственники, соседи и друзья. Для проведения экскурсий у него есть даже профессиональная указка. Часто посмотреть уникальную выставку приходят школьники. Но Михаил Григорьевич мечтает, чтобы как можно большее количество людей увидело его экспозицию.

МИХАИЛ ВОРОШИЛОВ: «Мне приятно, что у меня имеется такая выставка, которую я хочу подарить руководству города, чтобы подарить куда-то её в какой-то музей, потому что действительно, наша самая главная задача – передать правду о войне нашим детям и внукам, потому что многое искажается всевозможных трактовок Великой Отечественной войны. А здесь всё правда, всё досконально, тех времён».

Михаил Ворошилов планирует продолжать своё дело и дополнять экспозицию новыми вырезками из газет.

Маргарита Чернухо, Юрий Реутин, «Севинформбюро»