Garmin Marq Athlete: Спортивное отслеживание

Marq находится на самом верху линейки носимых устройств Garmin, а это значит, что все хорошие вещи, которые вы найдете в часах ниже, можно найти здесь и многое другое. Вы можете отслеживать такие виды спорта, как бег, езда на велосипеде, гольф, катание на лыжах и плавание. На борту также есть отслеживание активности в течение всего дня, включая мониторинг сна и отслеживание стресса.

Есть те же функции карты и навигации на открытом воздухе, режимы тренажерного зала, тактические функции, а также безопасность и поддержка отслеживания, что и у Fenix. Вы также получаете практически те же данные об обучении и функции анализа. Все данные и изменение настроек, которые вы еще не можете сделать на часах, выполняются в том же приложении Garmin Connect, которое используют часы Fenix ​​и Forerunner. Нет ничего нового, чтобы сообщить об этом опыте.

Но нужно немного времени, чтобы привыкнуть ко всему. Есть кнопки быстрого доступа, которые позволяют вам попасть во все многочисленные меню и настройки, и если вы раньше не пользовались одними из более продвинутых часов Garmin, вам может показаться ошеломляющим охватить все.

Помимо этих основных функций, есть дополнительные функции, которые доступны только для каждой модели Marq. Таким образом, функции, ориентированные на парусный спорт, не будут доступны, например, на Marq Driver, в то время как Captain может хорошо работать с системами, встроенными в парусные лодки. Ключевые данные, такие как текущая скорость ветра, температура и информация о приливах, могут отображаться в режиме реального времени на часах.