Гармоничный вкус: сытный салат на обед или ужин. Все гости выпрашивали рецепт

Салаты пришли в множество гастрономических культур в ХVIII — XIX веках. Дело в том, что это время считается ключевым в популяризации Франции. Многие государства второго эшелона старались повторять за французской знатью и королевским двором.

Соответственно, одежда, еда и прочие атрибуты жизни перенимало прогрессивное общество. Цари и придворные не обошли стороной одно из главных кулинарных новшеств — салаты. Вскоре это блюдо стало готовиться повсеместно.

Первые салаты не отличались оригинальностью, а точнее копировали французские. Лишь в XX веке салаты стали меняться, приспосабливаться к простому народу.

Мы расскажем о вкусном салате с грибами и говядиной.

Ингредиенты салата с грибами и говядиной:

лук-1 шт.;

грибы (шампиньоны) — 200 г;

мясо (говядина) — 300 г;

яйца — 2 шт.;

помидор — 1 шт.;

соль — щепотка;

майонез — 2 ст. л.;

чеснок — 2 зубчика.

Приготовление салата с говядиной:

Нарезаем мелким кубиком луковицу, небольшими дольками грибы. В сковороде с горячим растительным маслом надо обжарить лук и грибы.

Во время обжарки грибы нужно посолить, смешать с луком. Пока грибная масса готовится, нужно нарезать мелко отварную говядину.

Также надо небольшим кубиком нарезать отварные яйца и помидор, совместить в одной таре с говядиной и обжаренными грибами и луком.

Заправляем салат горчицей и майонезом, пропускаем через пресс зубчики чеснока.

После того как все компоненты смешиваются между собой, салат можно подавать к столу. Также к салату можно нашинковать петрушку, зеленый лук и укроп для более насыщенного вкуса.