Гармоничный вкус: сытный салат на обед или ужин. Все гости выпрашивали рецепт

Салаты пришли в множество гастрономических культур в ХVIII — XIX веках. Дело в том, что это время считается ключевым в популяризации Франции. Многие государства второго эшелона старались повторять за французской знатью и королевским двором.
Соответственно, одежда, еда и прочие атрибуты жизни перенимало прогрессивное общество. Цари и придворные не обошли стороной одно из главных кулинарных новшеств — салаты. Вскоре это блюдо стало готовиться повсеместно.
Первые салаты не отличались оригинальностью, а точнее копировали французские. Лишь в XX веке салаты стали меняться, приспосабливаться к простому народу.
Мы расскажем о вкусном салате с грибами и говядиной.
Ингредиенты салата с грибами и говядиной:
- лук-1 шт.;
- грибы (шампиньоны) — 200 г;
- мясо (говядина) — 300 г;
- яйца — 2 шт.;
- помидор — 1 шт.;
- соль — щепотка;
- майонез — 2 ст. л.;
- чеснок — 2 зубчика.
Приготовление салата с говядиной:
Нарезаем мелким кубиком луковицу, небольшими дольками грибы. В сковороде с горячим растительным маслом надо обжарить лук и грибы.
Во время обжарки грибы нужно посолить, смешать с луком. Пока грибная масса готовится, нужно нарезать мелко отварную говядину.
Также надо небольшим кубиком нарезать отварные яйца и помидор, совместить в одной таре с говядиной и обжаренными грибами и луком.
Заправляем салат горчицей и майонезом, пропускаем через пресс зубчики чеснока.
После того как все компоненты смешиваются между собой, салат можно подавать к столу. Также к салату можно нашинковать петрушку, зеленый лук и укроп для более насыщенного вкуса.