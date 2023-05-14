Гастроэнтеролог Якушев рассказал, кому нельзя пить минеральную воду

Газированная вода может усугубить существующие болезни.

Гастроэнтеролог Андрей Якушев рассказал, кому нельзя пить минеральную воду.

Так отказаться от минералки нужно людям с гипертонией, хронической сердечной недостаточностью, а также с заболеваниями почек и печени.

Газированная вода, по словам врача, содержит соли натрия. Они концентрируют воду в организме, что приводит к загустению крови, поэтому минералку стоит осторожнее пить и тем, у кого есть склонность к отекам.

Токсично для печени: кому нельзя пить воду с лимоном на голодный желудок

Гастроэнтеролог Вялов назвал три убивающих поджелудочную железу продукта. Кандидат медицинских наук, гепатолог, гастроэнтеролог Сергей Вялов в своем Telegram-канале сообщил, что навредить поджелудочной очень просто. А вот восстановить орган полностью – практически невозможно.

По словам врача, необходимо быть аккуратнее с тем, чтобы употреблять жирное. Речь не только о растительных и сливочных маслах. Так, жирное жареное мясо и наваристые бульоны вредны для поджелудочной.

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