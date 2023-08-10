Гастроэнтеролог Каландия заявил, что избыток жареного и дефицит жидкости вредят кишечнику

Гастроэнтеролог, терапевт, гепатолог Шота Каландия сообщил, что недостаток клетчатки и жидкости, а также избыток жирной и жареной пищи могут негативно повлиять на кишечник.

По словам врача, нехватка пищевых волокон в рационе питания может спровоцировать запоры и другие проблемы с пищеварением.

Пища, богатая насыщенными жирами и трансжирами, является сложноусвояемой и может вызывать проблемы с пищеварением. Кроме этого, такая пища может развить воспалительные процессы в кишечнике и увеличить риск развития хронических заболеваний, включая язвенный колит и язву желудка, — предупредил специалист.

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Каландия отметил, что злоупотребление сахаром и быстрых углеводов нарушает баланс микрофлоры в кишечнике. Это приводит к размножению вредных бактерий, синдрому раздраженного кишечника и возникновению дисбактериоза.

Отмечается, что чрезмерное употребление алкоголя и кофеина может вызывает раздражение кишечника и способствует развитию воспалительных процессов. Каландия напомнил о важности пребиотиков и пробиотиков, которые нужны для поддержания здоровой микрофлоры в желудочно-кишечном тракте.

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