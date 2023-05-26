Гастроэнтеролог Кашух рассказала, как избавиться от привычки «срываться» на сладкое

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала, почему люди иногда «срываются» на сладкое. Это указывает на то, что в организме не хватает питательных веществ.

По словам медика, рацион человека должен содержать такое количество веществ, чтобы оставаться сытым надолго. Чтобы уменьшить тягу к сладкому, в рацион следует включить цельнозерновые продукты, крупы длительной варки, овощи и фрукты.

Незаменимый компонент, который позволяет человеку долго оставаться сытым, — это белковая пища — мясо, рыба, яйца, молочные продукты, бобовые и некоторые крупы, — сообщила Кашух «Газете.ру».

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Она порекомендовала обязательно употреблять полезные жиры — морскую рыбу, авокадо и растительные масла. По словам врача, категорические запреты сладкого приведут к срывам, поэтому не нужно отказываться от него. Вредные сладости с большим количеством сахара и искусственных добавок можно заменить темным шоколадом и домашними десертами.

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По словам врача, необходимо быть аккуратнее с тем, чтобы употреблять жирное. Речь не только о растительных и сливочных маслах. Так, жирное жареное мясо и наваристые бульоны вредны для поджелудочной.

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