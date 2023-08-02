Гастроэнтеролог Кашух сообщил, что просрочку белкового происхождения есть опаснее всего

В просроченных продуктах могут появиться вредоносные микроорганизмы – возбудители инфекций. Даже если внешне такая пища выглядит нормально, употреблять ее нельзя ни в сыром, ни в вареном, ни в жареном виде. Об этом сообщила врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

По словам медика, наиболее опасны продукты белкового происхождения: сосиски, колбаса, сыр, яйца, мясные полуфабрикаты. Их употребление может спровоцировать серьезное отравление, проявляющееся болью в животе, рвотой, диареей и повышенной температурой.

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Причиной отравления может стать и несвежий хлеб. Беспечность в данном случае обернется головной болью, тошнотой и сильной интоксикацией. Это связано с развитием плесневелых грибков, ножки которых проникают глубоко, и избавиться от них невозможно, даже если срезать визуально заметный пораженный участок, объяснила врач.

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