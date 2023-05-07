Гастроэнтеролог Неронов сообщил о последствиях чрезмерного употребления шашлыка

Чрезмерное употребление шашлыка может оказать негативное влияние на внутренние органы человека. Об этом сообщил врач-гастроэнтеролог Владимир Неронов.

Медик отметил, что при употреблении приготовленного на огне мяса повышенную нагрузку испытывают поджелудочная железа и печень. Также может произойти обострение колита, дивертикулита или геморроя.

Если человек ощущает, что переел шашлыка, нужно снять тяжесть в животе. Для этого следует использовать ферменты. Необходимыми лекарствами лучше запастить заранее.

По словам врача, если человек испытывает трудности с пищеварением, то перед застольем он может принять необходимые лекарственные препараты, передает РИАМО.

Гастроэнтеролог объяснил, кому нельзя есть груши

Гастроэнтеролог Вялов назвал три убивающих поджелудочную железу продукта. Кандидат медицинских наук, гепатолог, гастроэнтеролог Сергей Вялов в своем Telegram-канале сообщил, что навредить поджелудочной очень просто. А вот восстановить орган полностью – практически невозможно.

По словам врача, необходимо быть аккуратнее с тем, чтобы употреблять жирное. Речь не только о растительных и сливочных маслах. Так, жирное жареное мясо и наваристые бульоны вредны для поджелудочной.

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