Гастроэнтеролог рассказала, как избежать изжоги после еды

Острое чувство жжения после еды знакомо многим людям, но почему оно возникает и можно ли его избежать?

Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала, что изжога может появиться из-за нарушения в работе органов желудочно-кишечного тракта или нездоровых привычек питания.

Ощущение жжения за грудиной часто сопровождается воздушной, кислой или горькой отрыжкой. Изжога возникает, когда мышца между желудком и пищеводом не может сдержать кислое содержимое желудка: оно устремляется в пищевод, а при сильной изжоге — даже в рот, раздражая слизистую оболочку и вызывая ощущение жжения.

Однако избежать изжоги можно. Эксперт посоветовала избегать переедания, ведь из-за этого давление в желудке под напором пищи становится очень сильным.

«Хороший способ избежать этого — учиться распознавать признаки насыщения и отличать физиологическую потребность в пище от еды ради удовольствия», — посоветовала врач.

После приема пищи следует грамотно отдыхать, сообщают «Известия». Изжога возникает, если сразу после еды начать заниматься физическими упражнениями или, наоборот, просто лежать. Самый здоровый способ дать пище усвоиться — медленно пройтись.

«Еще одна распространенная причина изжоги — нездоровая диета: употребление слишком жирной, острой и тяжелой пищи, алкогольных напитков. В таком случае необходимо пересмотреть рацион — добавить в него больше зелени и овощей, белков и медленных углеводов, а также реже готовить на сковороде или на гриле и чаще в духовке», — резюмировала эксперт.