Гастроэнтеролог Слюняева объяснила, чего нельзя делать после еды

После приема пищи необходимо соблюдать несколько правил для ее качественного усвоения в организме. Об этом сообщила гастроэнтеролог Наталья Слюняева.

После употребления пищи она посоветовала не ложиться, так как для переваривания нужно определенное количество энергии. Если человек сразу после еды ляжет, то у него может начаться изжога или кислотный рефлюкс.

Также после приема пищи нельзя заниматься физическими нагрузками и активностями. Это приводит к неудобствам в желудке, тошноте и даже рвоте.

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Это связано с тем, что организм направляет большое количество крови в мышцы, которые используются во время занятий спортом, тем самым уменьшая кровоток и энергию, которая нужна для переваривания. Нехватка кислорода в ЖКТ также может привести к мышечному спазму, — пояснила медик «Аргументам и фактам».

Затруднить пищеварение способно курение. Никотин уменьшает кислородный поток в крови, что замедлит переваривание. Кроме того, табак имеет свойство повышать уровень кислотности в желудке и провоцировать изжогу, отметила Слюняева.

Гастроэнтеролог посоветовала после приема пищи не надевать тесные и давящие на живот вещи. Это может привести к интенсивной выработке желудочного сока, который выбрасывается в пищевод и провоцирует затрудненное глотание.

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