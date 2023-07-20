Гатто

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Описание приготовления:

Это прекрасный вариант для обеда или ужина для всей семьи. Картофель лучше всего выбирать разваристый, тогда запеканка получится нежнее. Вместо ветчины можно взять колбасу или другие колбасные и мясные изделия.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Овощи / Картофель Блюдо: Выпечка / Запеканка География кухни: Итальянская / Европейская

Состав / Ингредиенты:

  • Картофель 500 Грамм
  • Ветчина 200 Грамм
  • Сыр 80 Грамм (твердый)
  • Моцарелла 50 Грамм
  • Яйцо 1 Штука
  • Желток яйца 1 Штука
  • Масло сливочнoe 50 Грамм
  • Сухари панировочные 25 Грамм
  • Петрушка 10 Грамм

Количество порций 4

Калорийность

197 ккал

Калорийность

8 г

Белки

13 г

Жиры

10 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Гатто»

Гатто

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления гатто. Зелень вымойте и дайте обсохнуть.

Гатто

Картофель вымойте и отварите в мундире до готовности. Снимите с огня, залейте холодной водой и слейте ее.

Гатто

Картофель очистите от кожуры, помните и добавьте 40 грамм сливочного масла, перемешайте.

Гатто

Ветчину порежьте мелким кубиком и добавьте в картофельное пюре.

Гатто

Зелень и моцареллу мелко порежьте и выложите в пюре. Все посолите, разбейте яйцо, добавьте желток и перемешайте.

Гатто

Форму для запекания смажьте растительным маслом и посыпьте панировочными сухарями. Выложите половину картофельной массы и разровняйте, сделав бортики. Твердый сыр порежьте на пластинки и выложите на картофель.

Гатто

Сверху выложите оставшееся картофельное пюре, разровняйте, посыпьте оставшимися панировочными сухарями и нарежьте оставшееся сливочное масло.

Гатто

Форму с гатто поставьте в горячую духовку и запекайте при температуре 180 градусов в течение 45 минут, до золотистой корочки. Спустя время гатто извлеките из духовки, дайте остыть до теплого состояния и подавайте к столу.

Гатто

Приятного аппетита!

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