Описание приготовления:

Это прекрасный вариант для обеда или ужина для всей семьи. Картофель лучше всего выбирать разваристый, тогда запеканка получится нежнее. Вместо ветчины можно взять колбасу или другие колбасные и мясные изделия.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Овощи / Картофель Блюдо: Выпечка / Запеканка География кухни: Итальянская / Европейская

Состав / Ингредиенты:

Картофель 500 Грамм

Ветчина 200 Грамм

Сыр 80 Грамм (твердый)

Моцарелла 50 Грамм

Яйцо 1 Штука

Желток яйца 1 Штука

Масло сливочнoe 50 Грамм

Сухари панировочные 25 Грамм

Петрушка 10 Грамм

Количество порций 4

Калорийность

197 ккал

Калорийность

8 г

Белки

13 г

Жиры

10 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Гатто»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления гатто. Зелень вымойте и дайте обсохнуть.

Картофель вымойте и отварите в мундире до готовности. Снимите с огня, залейте холодной водой и слейте ее.

Картофель очистите от кожуры, помните и добавьте 40 грамм сливочного масла, перемешайте.

Ветчину порежьте мелким кубиком и добавьте в картофельное пюре.

Зелень и моцареллу мелко порежьте и выложите в пюре. Все посолите, разбейте яйцо, добавьте желток и перемешайте.

Форму для запекания смажьте растительным маслом и посыпьте панировочными сухарями. Выложите половину картофельной массы и разровняйте, сделав бортики. Твердый сыр порежьте на пластинки и выложите на картофель.

Сверху выложите оставшееся картофельное пюре, разровняйте, посыпьте оставшимися панировочными сухарями и нарежьте оставшееся сливочное масло.

Форму с гатто поставьте в горячую духовку и запекайте при температуре 180 градусов в течение 45 минут, до золотистой корочки. Спустя время гатто извлеките из духовки, дайте остыть до теплого состояния и подавайте к столу.

Приятного аппетита!