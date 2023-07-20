Описание приготовления:
Это прекрасный вариант для обеда или ужина для всей семьи. Картофель лучше всего выбирать разваристый, тогда запеканка получится нежнее. Вместо ветчины можно взять колбасу или другие колбасные и мясные изделия.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Овощи / Картофель Блюдо: Выпечка / Запеканка География кухни: Итальянская / Европейская
Состав / Ингредиенты:
- Картофель 500 Грамм
- Ветчина 200 Грамм
- Сыр 80 Грамм (твердый)
- Моцарелла 50 Грамм
- Яйцо 1 Штука
- Желток яйца 1 Штука
- Масло сливочнoe 50 Грамм
- Сухари панировочные 25 Грамм
- Петрушка 10 Грамм
Количество порций 4
Калорийность
197 ккал
Калорийность
8 г
Белки
13 г
Жиры
10 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Гатто»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления гатто. Зелень вымойте и дайте обсохнуть.
Картофель вымойте и отварите в мундире до готовности. Снимите с огня, залейте холодной водой и слейте ее.
Картофель очистите от кожуры, помните и добавьте 40 грамм сливочного масла, перемешайте.
Ветчину порежьте мелким кубиком и добавьте в картофельное пюре.
Зелень и моцареллу мелко порежьте и выложите в пюре. Все посолите, разбейте яйцо, добавьте желток и перемешайте.
Форму для запекания смажьте растительным маслом и посыпьте панировочными сухарями. Выложите половину картофельной массы и разровняйте, сделав бортики. Твердый сыр порежьте на пластинки и выложите на картофель.
Сверху выложите оставшееся картофельное пюре, разровняйте, посыпьте оставшимися панировочными сухарями и нарежьте оставшееся сливочное масло.
Форму с гатто поставьте в горячую духовку и запекайте при температуре 180 градусов в течение 45 минут, до золотистой корочки. Спустя время гатто извлеките из духовки, дайте остыть до теплого состояния и подавайте к столу.
Приятного аппетита!