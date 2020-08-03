Газопровод через Севастопольскую бухту построят на деньги ФЦП

Федеральный центр выделил Севастополю ещё 14 миллиардов 400 миллионов рублей для строительства семи крупных объектов. В новой редакции ФЦП развития полуострова предусмотрены средства на возведение газопровода по дну Севастопольской бухты, первого этапа ливневой канализации, кадетского корпуса Следственного комитета России, палатного корпуса больницы №4 на Северной стороне, реконструкцию объектов транспортной инфраструктуры и разработку технико-экономического обоснования для строительства служебного жилья. Кроме того, выделены дополнительные деньги на КОС «Южные» и восьмой этап трассы «Таврида». Об этом сообщает пресс-служба Дирекции по управлению Федеральной целевой программой Крыма и Севастополя.

«Программа продлена до 2024 года и объем её финансирования составляет 1 триллион 257 миллиардов рублей. В новую редакцию добавлено более 60 новых объектов. Вместе с программой продлён срок работы Дирекции по управлению ФЦП. Задачи Дирекции остаются неизменными: независимый мониторинг и выявление рисков в реализации программы, выстроенные на основе детального понимания качества работы как заказчиков, так и подрядчиков на более чем 950 объектах и мероприятиях», – отметил руководитель Дирекции по управлению ФЦП Андрей Никитченко.

В новой редакции ФЦП большое внимание уделено вопросам водоснабжения и водоотведения в Республике Крым: на реконструкцию 13 прибрежных очистных сооружений предусмотрено более 37 миллиардов рублей, и более 13 миллиардов рублей – на водоснабжение Симферополя. Помимо этого, в Крыму предусмотрено строительство дублирующих водоводов в Большой Ялте.

В программу ФЦП добавили 13 новых объектов транспортной инфраструктуры в Крыму на 132 миллиарда рублей. Самые дорогостоящие из них – автомобильный обход Симферополя на участке Донское-Перевальное, дороги Белогорск-Приветное, Перевальное-Алушта и Бахчисарай-Ялта.