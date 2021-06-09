Где гулять бесплатно? Охраняемых природных территорий в Крыму стало больше

Главной новостью прошлой недели стало желание инвесторов «вложиться» в Крым. Было подписано соглашение о строительстве в Партените 11 многоэтажек, создании развлекательного парка в Ялте, курортного комплекса в Саках и туристического кластера в Черноморском.

Большинство общественников и простых жителей полуострова перспективы назвали пугающими. Страшит их массовая застройка. И вероятность того, что в будущем она станет поглощать природные территории.

Много или мало?

По мнению министра экологии и природных ресурсов РК Геннадия Нараева, альтернатива запланированным крупным объектам — несанкционированные стройки, в том числе многоэтажные. А там, где появятся комплексы, выстроенные по всем требованиям природоохранного законодательства, экологическая ситуация как раз изменится к лучшему.