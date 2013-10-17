Где ламинат Pergo купить в Москве?

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Ламинат 33 класс в последние годы набирает популярность у покупателей. Причина кроется в невысокой стоимости, которая в свою очередь установилась вследствие появления на рынке ламината от китайских производителей.

Ламинат 33 класс отличается от своих младших по классу собратьев более устойчивым к физическим воздействиям верхним меламиновым слоем. Он способен выдержать 6500 оборотов в табер-тесте.

Сегодня в магазинах много ламината 33 класса по очень низким ценам. Не стоит его покупать. Исследования показали, что это ламинат Pergo 31 класса, который ушлые продавцы выдают за 33 класс. Такой очень дешевый ламинат не выдерживает положенных 6500 оборотов абразивной бумаги в табер-тесте. Это значит, что в процессе эксплуатации, на его поверхности очень быстро появятся потертости и трещины, а со временем могут появиться и вздутия.

Поэтому рекомендуется покупать ламинат 33 класс от производителей, которые работают на рынке не менее десяти лет.Некоторые «эксперты» утверждают, что ламинат 33 класса не должен быть тоньше двенадцати миллиметров. Это миф. На самом деле такой ламинат может иметь толщину от 8 до двенадцати миллиметров. Не стоит думать, что чем выше класс износостойкости, тем толще должна быть панель.

С учетом высокой износостойкости ламината 33 класса он имеет различные области применения. Его можно встретить в квартирах, офисах, парикмахерских, небольших магазинах и выставочных залах.

Каждый из нас восхищается проявлением красоты во всем, что нас окружает – в бездонном синем небе, в пении птиц и в запахе прекрасных цветов. В особенности, это касается нашего дома. Все люди любят, когда их окружают красивые вещи, и каждый в своей мере стремится это сделать. Конечно же, все люди стремятся так обустроить свой дом, как самое настоящее произведения искусства. Даже для тех, кто не зарабатывает заоблачные суммы, вполне могут себе позволить окружить себя приличными и красивыми вещами. И, если это и не будут оригинальные шедевры Моне, но все же, это будет нечто красивое, приятное глазу, и свидетельствующее о хорошем вкусе хозяев дома, или вещи.

Конечно же, что в таком стремлении к прекрасному, есть нечто, что нельзя подавлять, ведь, если человек останется без искорки, которая будет тянуть его к прекрасным изделиям, тогда он во многом утеряет понимание, насколько прекрасна жизнь. И, каждый из нас, пытается воплотить это свое понимание в том, что его окружает – в картинах, песнях, в одежде и в интерьере. Конечно же, интерьер дома очень много говори о его хозяевах. Если вы делаете ремонт, помните – ваш ремонт говорит о вас очень много. Конечно, это уже логический вывод из того, что мы говорили раньше, ведь, если вы любовно стараетесь создать уют и красоту дома, если вы всю душу вкладываете в создание вашего интерьера, тогда вполне логично, что в создании ваших рук, видят вас. Это напрямую касается и нашего дома, убранства нашего дома, и, в принципе, всего, что относится к вам, или что считается вашим. Именно это, и есть одной из причин, почему мы так стараемся украсить наш дом, сделать его привлекательным и удобным.

Конечно же, всегда, важнее всего наше собственное мнение о нашем доме, и мы с ним самым первым считаемся при покупке того или иного. Если же речь идет о напольном покрытии, тогда самым лучшим выбором для вас будет укладка дома ламината.