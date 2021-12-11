Где лучше заказать монтаж мокрого фасада?

В отличие от самих листом металла, которые прикручиваются к ней на специальные саморезы кровельные по металлу.
Если же вы хотите наибольшей надежности и гидроизоляции вашего дома или другого строительного сооружения, то можем вам посоветовать использовать техноэласт, который способен выдерживать большое количество осадков, прекрасно при этом защищая крышу здания. Сегодня правильным решением будет — заказать монтаж мокрого фасада.
Конечно, этот материал более дорогостоящий, но и более надежный.
Теплоизоляция «мокрых фасадов» осуществляется с применением утеплителя марки Фасад Баттс от производителя Rockwool. Наша компания предлагает недорого со склада в Москве минераловатные плиты Фасад Баттс из базальтовых горных пород, которые отличаются повышенной жёсткостью и увеличенной плотностью (145кг/м3). Минвата Фасад Баттс хорошо сохраняют геометрию и являются отличной основой для нанесения тонкослойных декоративных штукатурок.
Мы реализуем по оптовым ценам высококачественный утеплитель, который используется для изоляции фасадов высотных зданий из бетона, кирпича и других типов сооружений.
Улучшенные качества минплиты Роквул Фасад Баттс
Повышенная жёсткость и отсутствие усадки плит теплоизоляции Роквул обеспечены уникальной технологией производства. Панели толщиной от 40 до 200 мм прессуются из волокон разной направленности. Смешанное расположение (вертикальное и горизонтальное) волокон минеральной ваты способствует устойчивости утеплителя к деформациям. Прочность на отрыв слоев-основной показатель Фасадного утеплителя, позволяющий использовать утеплитель, с последующим нанесением штукатурки.
Структура готового материала и свойства каменного сырья обеспечивают отличные физические характеристики теплоизоляции Фасад Баттс:
- Низкое водопоглощение.
- Высокое сопротивление теплообмену.
- Паропроницаемость.
- Поглощение звуковых волн.
- Негорючесть.
- Биостойкость.
- Химическая нейтральность.
- Механическая прочность.
- Экологическая чистота.
- Безусадочность.
- Долговечность службы.
Панели из базальтовой ваты для утепления фасадов не намокают, не гниют, устойчивы к воздействиям агрессивных сред. Паропроницаемость позволяет выводить излишки влаги с поверхности стен. Высокая температура плавления минеральной маты (1000°C) повышает пожаробезопасность здания. Отличные прочностные показатели на сжимающие нагрузки, усилия на отрыв обеспечивают беспроблемную эксплуатацию фасадного утепления более 50 лет.
Достоинствами применения плит из каменной ваты Фасад Баттс являются:
- доступная стоимость плит утеплителя;
- легкость и удобство монтажа;
- высокая экологичность;
- уменьшение расхода энергии на обогрев помещений.
Монтаж плит Фасад Баттс Роквул в системах «мокрых» фасадов осуществляется с помощью клеевых смесей и анкеров. Количество крепежного элемента определяется расчётом.
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