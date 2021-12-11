Где лучше заказать монтаж мокрого фасада?

В отличие от самих листом металла, которые прикручиваются к ней на специальные саморезы кровельные по металлу.

Если же вы хотите наибольшей надежности и гидроизоляции вашего дома или другого строительного сооружения, то можем вам посоветовать использовать техноэласт, который способен выдерживать большое количество осадков, прекрасно при этом защищая крышу здания. Сегодня правильным решением будет — заказать монтаж мокрого фасада.

Конечно, этот материал более дорогостоящий, но и более надежный.

Теплоизоляция «мокрых фасадов» осуществляется с применением утеплителя марки Фасад Баттс от производителя Rockwool. Наша компания предлагает недорого со склада в Москве минераловатные плиты Фасад Баттс из базальтовых горных пород, которые отличаются повышенной жёсткостью и увеличенной плотностью (145кг/м3). Минвата Фасад Баттс хорошо сохраняют геометрию и являются отличной основой для нанесения тонкослойных декоративных штукатурок.

Мы реализуем по оптовым ценам высококачественный утеплитель, который используется для изоляции фасадов высотных зданий из бетона, кирпича и других типов сооружений.

Улучшенные качества минплиты Роквул Фасад Баттс

Повышенная жёсткость и отсутствие усадки плит теплоизоляции Роквул обеспечены уникальной технологией производства. Панели толщиной от 40 до 200 мм прессуются из волокон разной направленности. Смешанное расположение (вертикальное и горизонтальное) волокон минеральной ваты способствует устойчивости утеплителя к деформациям. Прочность на отрыв слоев-основной показатель Фасадного утеплителя, позволяющий использовать утеплитель, с последующим нанесением штукатурки.

Структура готового материала и свойства каменного сырья обеспечивают отличные физические характеристики теплоизоляции Фасад Баттс:

Низкое водопоглощение.

Высокое сопротивление теплообмену.

Паропроницаемость.

Поглощение звуковых волн.

Негорючесть.

Биостойкость.

Химическая нейтральность.

Механическая прочность.

Экологическая чистота.

Безусадочность.

Долговечность службы.

Панели из базальтовой ваты для утепления фасадов не намокают, не гниют, устойчивы к воздействиям агрессивных сред. Паропроницаемость позволяет выводить излишки влаги с поверхности стен. Высокая температура плавления минеральной маты (1000°C) повышает пожаробезопасность здания. Отличные прочностные показатели на сжимающие нагрузки, усилия на отрыв обеспечивают беспроблемную эксплуатацию фасадного утепления более 50 лет.

Достоинствами применения плит из каменной ваты Фасад Баттс являются:

доступная стоимость плит утеплителя;

легкость и удобство монтажа;

высокая экологичность;

уменьшение расхода энергии на обогрев помещений.

Монтаж плит Фасад Баттс Роквул в системах «мокрых» фасадов осуществляется с помощью клеевых смесей и анкеров. Количество крепежного элемента определяется расчётом.

Чтобы заказать и купить отличный фасадный утеплитель по оптовой цене в Москве, обращайтесь к нашим менеджерам. Специалисты помогут в выборе утеплителя Роквул и сопутствующих товаров: монтажного клея, тарельчатых анкеров, штукатурных покрытий, сетки штукатурной и профиля фасадного.