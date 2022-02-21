Где на полуострове собирают «гуманитарку» для беженцев

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Категория:  Архив

Где на полуострове собирают «гуманитарку» для беженцев

Где на полуострове собирают «гуманитарку» для беженцев

Где на полуострове собирают «гуманитарку» для беженцев

Где на полуострове собирают «гуманитарку» для беженцев

Где на полуострове собирают «гуманитарку» для беженцев

Где на полуострове собирают «гуманитарку» для беженцев

Где на полуострове собирают «гуманитарку» для беженцев

Ответ редакции 0 + —

В Крыму и Севастополе открылись пункты, куда все желающие могут принести гуманитарную помощь для эвакуированных жителей Донбасса. 

Глава администрации Керчи Станислав Брусаков порекомендовал жителям города нести продукты с длительным сроком хранения, бутилированную воду, средства личной гигиены, постельное белье. Пункты расположены по адресам:

  • ул. Ю. Гагарина, д. 1;
  • ул. Комарова, д. 1;
  • ул. Орджоникидзе, д. 1;
  • ул. Отдельной Приморской армии, д. 9.

В Симферополе:

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