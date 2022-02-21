Где на полуострове собирают «гуманитарку» для беженцев

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В Крыму и Севастополе открылись пункты, куда все желающие могут принести гуманитарную помощь для эвакуированных жителей Донбасса.
Глава администрации Керчи Станислав Брусаков порекомендовал жителям города нести продукты с длительным сроком хранения, бутилированную воду, средства личной гигиены, постельное белье. Пункты расположены по адресам:
- ул. Ю. Гагарина, д. 1;
- ул. Комарова, д. 1;
- ул. Орджоникидзе, д. 1;
- ул. Отдельной Приморской армии, д. 9.
В Симферополе: