Где найти хорошего врача в Москве?

Симптомы

При депрессии симптоматика может быть как «на лицо», так и совсем никак не проецироваться на внешний мир. В зависимости от длительности заболевания, его вида, степень и интенсивности течения, признаки могут разниться. Но существует группа признаков, которые всегда имеют место при депрессивном расстройстве. Среди таковых можно выделить признаки следующих групп: эмоциональные, физиологические, поведенческие и ментальные. Благо сегодня есть у каждого интернет, и записаться к врачу в Москве не вызывает никаких проблем. Рекомендуем вам перейти на портал medbooking.com, где есть все клиники и врачи по Москве и всей России, с указанием оказываемых услуг и прочей важной информацией.

Многих людей интересует как же начинается болезнь и как диагностировать депрессию на ранних стадиях. Запомните одно – этим занимается врач. Ваша задача – вовремя среагировать на изменение своего состояния, даже если вам тут же начнёт казаться, что это временно или не серьёзно. Обращаясь за диагностикой вы ничем не рискуете, а лишь проявляете заботу по отношению к себе.

Стоит задуматься о походе ко врачу если: вы замечаете, что любимые вещи потеряли свою прелесть и стали неинтересны, вам хочется постоянно спать (или наоборот — не можете заснуть), повышается слезливость, вам начинает казаться, что люди постоянно стремятся вас задеть и обидеть, а концентрация постоянно уходит как сквозь пальцы песок. На первый взгляд эти симптомы безобидны, но вкупе они делают жизнь невыносимой.

Депрессия как любое заболевание требует лечения. Человек может сталкиваться с непониманием окружающих на этот счёт, ведь внешне обычное плохое настроение для обывателя не сильно отличается от депрессии (но это не так).

Лечение

Самый важный и большой шаг в лечении депрессии – найти в себе силы обратиться ко врачу. Врач посредством наблюдения и беседы поставит точный диагноз и определит дизайн лечения.

Лечение не предполагает только приём медикаментов, оно должно проходить в комплексе с терапией. Это может быть социальная терапия или психотерапия. Современные методики позволяют расширить диапазон средств для лечения и подобрать для каждого пациента что-то своё.

Среди медикаментов могут быть использованы антидепрессанты как основа, а как дополнение – витамины, например. Организм в период болезни уязвим и слаб, поэтому нельзя делать ставку лишь на психологическое состояние, в то время как физическое остаётся без внимания. В дополнение вы можете скорректировать своё питание, исключив из него продукты, которые потенциально могут спровоцировать депрессию.