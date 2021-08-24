Где найти одежду известных брендов?

Как открыть магазин турецкой одежды

Турция – гарант качества, разнообразия, и вменяемых цен на текстильную продукцию. Для людей, только начавших бизнес по продаже одежды, оптимальным вариантом будет закупка именно там.

Первым этапом для вас станет покупка билетов до Стамбула. Проблем с этим быть не должно, однако, постарайтесь взять билет как можно раньше до назначенного времени отбытия – это даст больше времени подготовиться, чтобы потом не собираться в нервной обстановке и что-либо не забыть. Рекомендуем вам заказать стильную одежду вот тут https://www.rainbow-clothes.com/lots/v-nalichii/.

Второй этап предполагает закупку товара. Потратьте на это хотя бы два дня. В первый день обойдите как можно больше магазинов и приметьте для себя необходимый товар, желательно все записать. Обязательно позаботьтесь о ночлеге. До наступления вечера заранее снимите себе комнату. Стамбул – город большой, густонаселенный и привлекательный для туристов, поэтому к вечеру большая часть отелей, обычно, забита. С едой проблем быть не должно – в городе полно забегаловок. Во второй день вы должны купить товар и решить, как повезете его в Россию. При покупке не нервничайте насчет незнания языка, показывайте на листке бумаги, сколько товара вы хотите взять. Стоит отметить, что многие продавцы неплохо владеют русским.

Третьим этапом вам необходимо определиться, как вы повезете свой товар. Вы можете попробовать сделать это напрямую через таможню. Турецкая таможня довольно либеральна по отношению к перевозке товаров, однако, стоит помнить про ограничение в 50 кг. С российской таможней могут быть серьезные проблемы. Обычно, из десяти торговцев, пятерых стабильно останавливают и конфискуют товар, который затем продается в фирмах-однодневках. Если у вас есть знакомые в таможне, то вы можете банально «дать на лапу» дабы избежать риска. Вообще, этот способ не рекомендуется из-за большой вероятности прогореть. Гораздо безопаснее воспользоваться услугами транзитных компаний, например, – Карго. Все, что от вас будет требоваться – это правильно указать место доставки и количество товара. После чего уже в России, на пункте выдачи забрать товар.

Будем рассчитывать, что эти советы помогут в развитии вашего дела. Удачи!