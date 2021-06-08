Где продается недорогая мебель?

Эффективный дизайн. Как подобрать с умом и рационально расставить мебель в квартире

Недорогая мебель, складывающаяся в плоские блоки, занимающие минимум места, — один из самых привычных и эффективных способов сэкономить пространство. Столы-книжки и складные стулья знакомы каждому.

Однако тривиальность этих предметов мебели — еще не повод от них отказываться. Современные складные модели не только компактны и способны без проблем вписаться в любую узкую «щель», но и несут повышенную практическую нагрузку. Одни столы-книжки в сложенном состоянии образуют емкость, в которую помещается дополнительный комплект из четырех складных стульев.

Другие снабжены ящиками и полками и могут по совместительству «работать» консолью, тумбочкой и даже мини-комодом.

С большим размахом стол-книжка

Благодаря своей конструкции стол-книжка может вписаться в любую, даже самую маленькую кухню. Другой вариант манипуляций с объемами — конструкции, позволяющие при необходимости удвоить и даже утроить полезную площадь мебели.

Столешницы обеденных и журнальных столов могут раскладываться как книжка или увеличиваться за счет выдвигающихся дополнительных плоскостей, до поры до времени скрытых под основной столешницей. Надежные механизмы трансформации позволяют почти мгновенно увеличить стол и расставить необходимое количество посуды.

Очень удобны модели, у которых регулируются не только размеры, но и высота. Так называемые обеденно-журнальные столы предполагают множество вариантов использования (как правило, столешницу можно зафиксировать в низком, среднем и высоком положении) и позволяют обходиться одним предметом вместо шести, без малейшего ущерба для комфорта.

Откидные кровати

Откидные кровати днем прячутся в стенной шкаф и освобождают пространство комнаты для других нужд. Днем такая кровать откидывается на стену, и ее место занимает компактное рабочее место — стол для ноутбука с дополнительной полкой для книг и дисков. При движении в обратном направлении даже не понадобится убирать книги с полок — они просто прячутся в специальный короб или превращаются в одну из опор кровати.