Где сегодня ночью выключат воду в Севастополе?

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В «Водоканале» сообщили, на каких улицах временно отключат воду сегодня ночью из-за аварии.
В четверг, 17 декабря, с 22:00 водоснабжение приостановят в дома по следующим адресам:
— ул. Николая Музыки, № 43-102;
— проспект Генерала Острякова, № 27-55;
— ул. Бирюзова, №1-5;
— ул. Хрусталева, 63;
— ул. Токарева;
— ул. Шабалина;
— ул. Соловьева;
— Фиолентовское шоссе, 1;
— ул. Курганная;
— ул. Гидрографическая;
— ул. Льва Толстого, №50-62;
— ул. Руднева, № 7, 9;
— ул. Индустриальная;
— ул. Вакуленчука, 53;
— Также воду отключат в посёлке Дальний.
Водоснабжение должны восстановить ориентировочно к 6 часам утра 18 декабря.
Кроме того, с полуночи 18 декабря до 4 часов утра воды не будет в домах №113, 115, 117, 119, 123, 125, 127 по улице Хрусталёва.