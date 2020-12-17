Где сегодня ночью выключат воду в Севастополе?

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В «Водоканале» сообщили, на каких улицах временно отключат воду сегодня ночью из-за аварии.

В четверг, 17 декабря, с 22:00 водоснабжение приостановят в дома по следующим адресам:

— ул. Николая Музыки, № 43-102;

— проспект Генерала Острякова, № 27-55;

— ул. Бирюзова, №1-5;

— ул. Хрусталева, 63;

— ул. Токарева;

— ул. Шабалина;

— ул. Соловьева;

— Фиолентовское шоссе, 1;

— ул. Курганная;

— ул. Гидрографическая;

— ул. Льва Толстого, №50-62;

— ул. Руднева, № 7, 9;

— ул. Индустриальная;

— ул. Вакуленчука, 53;

— Также воду отключат в посёлке Дальний.

Водоснабжение должны восстановить ориентировочно к 6 часам утра 18 декабря.

Кроме того, с полуночи 18 декабря до 4 часов утра воды не будет в домах №113, 115, 117, 119, 123, 125, 127 по улице Хрусталёва.