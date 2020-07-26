Где ступала нога человека. В заповедниках Крыма введут плату за посещение

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Еженедельник «Аргументы и Факты» № 22. АиФ-Крым №22 27/05/2020

Неожиданную реакцию вызвала информация о том, что посещение крымских заповедников собираются сделать платным. Точнее, путешествия по ныне существующим туристическим маршрутам. Встречена эта новость была с возмущением.

Хотя, на самом деле, на то и заповедник, чтобы появление там посторонних было лимитировано и регламентировано. 

Тащили по кусочкам

Десять крымских заповедников перейдут в федеральное подчинение Крымским заповедникам и прочим особо охраняемым территориям сильно досталось два двадцать с лишним «украинских» лет и за несколько последних — нашлось много желающих «урвать» кусочки драгоценных территорий.

На Перекоп.инфо можно прочитать про:

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