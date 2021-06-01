Где заказать гофротару

Упаковка очень важна для любого вида продуктов и товаров и именно поэтому компания ЧП «К.О.М.-Трейд» уделяет этому производству очень много внимания. А лучшим материал для этого служит гофрокартон.

Преимущества гофрокартона

Гофрокартон – один из самых популярных материалов для создания упаковки для миллионов видов товаров. Предприниматели всего мира отдают предпочтение картону за его такие свойства:

Картон очень мало весит и позволяет незначительно увеличить общий вес груза, что значительно влияет на стоимость транспортировки и логистических услуг в целом.

Экологичность материала. Основой картона служат натуральные и перерабатываемые материалы и компоненты, которые можно потом пустить на последующее производство. Производные из гофрокартона не вызывают у людей аллергических реакции, а также не способствуют обострению хронических заболеваний кожи при контакте с ним.

Универсальность материала. В компании ЧП «К.О.М.-Трейд» можно заказать любой вид упаковки, начиная от маленьких боксов до огромных коробок для хранения крупной техники и мебели.

Высокая прочность упаковочного материала. Картон прекрасно переносит значительную нагрузку при транспортировке. Даже при возникновении проколов или незначительных повреждений он не теряет своего общего вида и формы. Именно поэтому производители стенда и других хрупких товаров выбирают гофрокартон как основной вид упаковки.

Низкая стоимость. Картон стоит в разы меньше, чем другие возможные варианты упаковки. Это позволяет клиентам компании значительно снизить свои затраты на покупку дорогих упаковочных материалов.

На картоне можно рекламировать продукцию и компанию. Такой вид маркетинга прекрасно подходит для большинства торгующих фирм по всему миру. Заказ печати логотипа компании на упаковке обойдется заказчику всего в несколько тысяч платежных единиц, а результат от такой рекламы сможет покрыть все издержки.

Как оформить заказ на упаковку из гофрокартона

Чтобы не тратить время на поиски фирм, которые будут долго изготавливать нужную упаковку, нужно просто воспользоваться формой обратной связи на официальном сайте компании ЧП «К.О.М.-Трейд» https://komtara.com.ua/ и указать все необходимые габариты и пожелания по упаковке, а также указать, какой товар нужно будет разместить в коробке. Сегодня красивая картонная коробка – это целая маркетинговая линия, призванная показать товар со всех его сторон, сделать его отличимым от аналогичных продуктов, представленных на рынке.