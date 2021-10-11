Гендиректор «Асгарда» опроверг информацию о своём аресте

Фото: скриншот из видео администрации города Симферополя

Информацию о задержании и аресте опроверг гендиректор ООО «Асгард» Игорь Анацкий. Об этом пишет новостной портал ForPost. Ранее несколько телеграм-каналов опубликовали данную информацию вместе с фотографиями документов, которые якобы являются результатами проверки деятельности компании по подозрению в хищении 228,6 млн рублей.

На текущий момент информация о возбуждении уголовных дел по статье «Мошенничество в особо крупном размере» официально не была подтверждена.

«В данный момент я нахожусь на своем рабочем месте, только что закончили совещание», — сообщил Игорь Анацкий.

Кроме того, он добавил: строительство всех объектов «Асгарда» на полуострове идет по графику. Тем не менее, гендиректор компании подтвердил, что ведутся следственные действия. Однако решил не комментировать их, пока они не завершатся.

Издание ForPost напоминает: с предприятием «Асгард» по процедуре, которую предусматривает постановление регионального Правительства № 225-ПП от 28.05.2020, заключены контракты на общую сумму около 3 млрд рублей. В их числе – Художественный музей имени Крошицкого и Спорткомплекс им. 200-летия Севастополя.

Кроме того, на прошлой неделе стало известно, что в Департаменте капстроительства Следком и ФСБ проводят обыски и изъятие документов. В пресс-службе департамента назвали это «плановой проверкой».