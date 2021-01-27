Гендиректором «Массандры» стал экс-руководитель завода «Новый Свет»

Фото: massandra.su

Новым генеральным директором крупнейшего в России крымского винзавода «Массандра» назначен Алексей Пугачёв, который прежде занимал должность генерального директора завода шампанских вин «Новый Свет». Об этом сообщается на сайте предприятия.

АЛЕКСЕЙ ПУГАЧЁВ, генеральный директор АО ПАО «Массандра»: «Многих сотрудников предприятия как замечательных коллег и друзей знаю десятилетиями. Уверен, что с таким коллективом мы продолжим славную историю предприятия, которое ещё с позапрошлого века производит вино из собственного винограда. Цель одна – курс на возрождение, которое началось с момента воссоединения Крыма с Россией. Готовим стратегию развития предприятия».

Напомним, крупнейший винзавод Крыма «Массандра» был продан на аукционе 14 декабря. Обладателем 100% акций предприятия стала дочерняя компания банка «Россия», ООО «Южный проект». Цена продажи составила 5 миллиардов 327 миллионов рублей.