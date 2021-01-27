Гендиректором «Массандры» стал экс-руководитель завода «Новый Свет»

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Фото: massandra.su

Новым генеральным директором крупнейшего в России крымского винзавода «Массандра» назначен Алексей Пугачёв, который прежде занимал должность генерального директора завода шампанских вин «Новый Свет». Об этом сообщается на сайте предприятия.

Гендиректором «Массандры» стал экс-руководитель завода «Новый Свет»

АЛЕКСЕЙ ПУГАЧЁВ, генеральный директор АО ПАО «Массандра»: «Многих сотрудников предприятия как замечательных коллег и друзей знаю десятилетиями. Уверен, что с таким коллективом мы продолжим славную историю предприятия, которое ещё с позапрошлого века производит вино из собственного винограда. Цель одна – курс на возрождение, которое началось с момента воссоединения Крыма с Россией. Готовим стратегию развития предприятия».

Напомним, крупнейший винзавод Крыма «Массандра» был продан на аукционе 14 декабря. Обладателем 100% акций предприятия стала дочерняя компания банка «Россия», ООО «Южный проект». Цена продажи составила 5 миллиардов 327 миллионов рублей.

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