Генплан Севастополя привяжут к экономике

Сегодня в Заксобрании Севастополя состоялся отчет губернатора Михаила Развожаева о работе Правительства за 2020 год. Глава города не только рассказал о благоустройстве и строительстве новых объектов, о «реактивной работе по точечным проблемам», но и обратился к депутатам, сформулировав основные стратегические вызовы.

Выделим основные тезисы его обращения:

— Программу социально-экономического развития города необходимо менять. Генплан Севастополя будет разработан с учетом планов экономического развития — для реализации инвестиционных проектов нужно понимать, на какой территории и в каком районе города они могут быть реализованы.

— Транспортную схему города ждет развитие с приоритетом современной системы общественного транспорта.

— Энергосети Севастополя необходимо перевести под госуправление. Отсутствие ресурса мощностей тормозит развитие города, а для обновления энергосетей необходимы государственные инвестиции.

В обратной реакции депутатов, по большей части, были все те же точечные проблемы. Но были и выступления по социальной ситуации в целом — в частности, об уровне потребительских цен в Севастополе.

По данным статистики, прозвучавшим в ходе отчета губернатора, цены в Севастополе не сильно отличаются от других регионов. Однако мнение населения отличается от статистики — как рассказала вице-спикер Татьяна Лобач, вопрос постоянного роста цена чаще всего поднимают горожане на встречах с депутатами. По этой проблеме у Правительства города пока только один ответ — надежды на снижение цен связывают со строительством оптово-распределительного центра.

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В целом, диалог губернатора и парламента показал следующее — депутаты пока не готовы к серьезному разговору о векторах развития.

Так, в частности, Михаил Развожаев рассказал о начале работы над проектом экопарка и системы замкнутого цикла в сфере обращения с отходами. И при этом подчеркнул, что важно сохранить управляемость этой системой на уровне города.

Никто не поинтересовался — какова вероятность, что сюда зайдет федеральный оператор? Чем плох этот вариант или предложение создать межрегиональную структуру управления системой обращения с отходами на уровне федерального округа? Если это действительно снижает уровень управляемости, то как представительная власть на всех уровнях может помочь правительству «отбиться» от таких вариантов?

Это только один из примеров, таких вопросов не возникло и по транспортной схеме. Насколько можно понять из недавнего интервью главного архитектора города Николая Гордюшина и сегодняшнего выступления Михаила Развожаева, приоритеты смещаются в сторону развития общественного транспорта. Как это будет выглядеть в реальности, в парламенте не спросили, своего мнения не озвучили.

С другой стороны, сложно винить депутатов в том, что в ходе каждого отчета главы города, они уходят в «точечные проблемы», ведь это часть их работы в глазах избирателей.

Тем более, что среди них есть вопросы, которые могут привести к созданию порочной практики по выводу земель сельхозназначения под застройку — по принципу от частного к общему. Эту проблему на примере резонансного проекта по строительству коттеджного поселка на землях «Золотой балки» поднял депутат и журналист Антон Пархоменко.

Но по многим другим вопросам — от благоустройства скверов до ремонта больниц — создается впечатление, что никто из профильных замов не в состоянии снять их в рабочем порядке, проехав с депутатами по их округам или таким вот «зависшим» объектам.

И только опытный (не только как оратор, но и как политик) коммунист Василий Пархоменко, среди своих цветистых (во всех смыслах) метафор, отметил — губернатор пришел не только с отчетом по проблемам, но и с посланием и к нам, и ко всем севастопольцам. И если депутаты услышат главное в этом послании и действительно включатся в проработку стратегических вопросов, то совместный поиск решений впервые для Севастополя может стать открытым процессом.

Лариса Петренко

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