Генпрокуратура нашла нарушение в культурном кластере Севастополя

Генпрокуратура выявила ещё одно нарушение, связанное с созданием культурного кластера на мысе Хрустальном, пишет новостной портал ForPost.

Выяснилось, что вся планировка будущего кластера, включая объекты культуры, жильё и технические объекты, основывалась на постановлении, которое не прошло обязательное согласование в Минкульте. Это подтверждает ответ Генпрокуратуры, который получил председатель Севастопольской городской организации профессиональных художников Виктор Чижов.

«Установлено, что названное постановление принято при отсутствии необходимого согласования Министерства культуры РФ, в связи с чем прокурором г. Севастополя внесено представление губернатору г. Севастополя об устранении нарушений федерального законодательства. <…> В связи с ненадлежащим исполнением должностных обязанностей в отношении работников прокуратуры г. Севастополя организована и проводится служебная проверка», – написано в ответе федерального ведомства.

Дело в том, что обелиск Городу-герою Севастополю, Солдат и Матрос, а также Оборонительная стена 7-го бастиона находятся рядом друг с другом, и поэтому имеют единую охранную зону. При этом, она должна быть согласована с Министерством культуры. Однако 3 июня 2019 года Правительство Севастополя во главе с Дмитрием Овсянниковым утвердило границы охраны самостоятельно, ничего не согласовывая с федеральным министерством.

Через некоторое время Севнаследие всё же направило документ в Минкульт, а в ответ получило письмо с перечнем замечаний, которые не устранены до сих пор, пишет ForPost.

Представление прокуратуры Севастополю губернатору Михаилу Развожаеву датировано 20 мая 2021 года.

«Отмеченные в настоящем представлении нарушения свидетельствуют о ненадлежащем исполнении должностных обязанностей со стороны сотрудников Севнаследия и других исполнительных органов государственной власти города Севастополя, ответственных за разработку и принятие постановления Правительства Севастополя от 03.06.2019 № 374-ПП», – подчёркнуто в документе.

Прокурор Марк Большедворский настойчиво предложил губернатору в течение месяца принять конкретные меры по устранению нарушений закона. Также отмечается необходимость решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц.

Стоит отметить, что Севнаследие уже опубликовало новый акт историко-культурной экспертизы проекта объединенной зоны охраны памятников на мысе Хрустальном. Его соответствие нормам заверили три эксперта специальной комиссии. Учтены ли в документе замечания Министерства культуры, покажет время.

Скриншоты документов: ForPost