География полетов в Крым достигла максимальных за пять лет показателей

Маршрутная сеть аэропорта «Симферополь» увеличилась до 59 направлений, передает пресс-служба воздушной гавани.

Аэропорт «Симферополь» увеличит маршрутную сеть полетов в четыре раза География полетов в Крым достигла максимальных с 2016 года показателей после открытия продаж на прямые рейсы из Тамбова.

Авиасообщение между Крымом и Тамбовской областью со 2 июня запустит авиакомпания «РусЛайн». Полеты будут выполняться на современных 50-ти кресельных канадских самолетах Bombardier CRJ-100/200 трижды в неделю: по средам, четвергам и субботам. Рейсы продлятся до 30 сентября. Время в пути составит около двух с половиной часов.