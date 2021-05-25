География полетов в Крым увеличилась до рекордного 61 направления

Маршрутная сеть аэропорта Симферополь увеличилась до 61 направления. Это максимальные в современной истории показатели, передает пресс-служба воздушной гавани.

Проект маршрута первого аэроэкспресса в Крыму подготовят до 2022 года География полетов в Крым достигла максимальных в современной истории показателей после открытия продаж на прямые рейсы из Орска и подмосковного Жуковского.

«Учитывая кризис международного авиасообщения и закрытие границ популярных иностранных курортов, на нас ложится дополнительная нагрузка и ответственность по обслуживанию всех желающих отдохнуть в Крыму», — генеральный директор ООО «Международный аэропорт «Симферополь» Евгений Плаксин.