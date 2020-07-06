Гериатрический кабинет в Красногвардейском районе посетили более 900 человек

Профилактические осмотры проводятся в рамках реализации регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Об этом сообщила пресс-служба Минздрава РК.

Гериатрический кабинет поликлиники ГБУЗ РК «Красногвардейская центральная районная больница» с момента открытия посетили более 900 человек.

Сертифицированный врач проводит профилактические и диспансерные осмотры граждан старше 65 лет в поликлиническом отделении медицинской организации, оказывает медицинскую помощь в рамках реализации регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Утверждены графики приема, проводится совместная работа с органами социальной защиты населения.

По словам главного врача учреждения Анатолия Касяненко, в гериатрическом кабинете поликлиники ГБУЗ РК «Красногвардейская центральная районная больница» за три месяца 2020 года охват граждан старше 65 лет профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, составил 110,7%. На приеме у врача-гериатра побывали 903 человека, доля выявленных заболеваний, требующих диспансерного наблюдения, составила 6,1%.

В связи со сложившейся ситуацией с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым на данный момент диспансерные и профилактические осмотры в гериатрическом кабинете поликлиники Красногвардейской центральной районной больницы временно приостановлены.