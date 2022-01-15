Герой «заколдованного хребта». Медаль вернётся в семью фронтовика

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 1-2. АиФ-Крым №1-2 12/01/2022

На местах боёв поисковикам хватит работы не на одно десятилетие. На каждые несколько десятков неизвестных солдат приходится один, которому можно вернуть имя. Редко, но попадаются читаемый вкладыш в медальоне-«смертнике», нацарапанная на котелке фамилия, письма, документы, «именные» часы или портсигар. Ордена и медали — тоже редкие находки. Но зато по ним можно точно определить награждённого.

«АиФ-Крым» начинает серию публикаций о фронтовых наградах, найденных на местах сражений в последние годы. История этих орденов и медалей — путешествие по разным фронтам, знакомство с известными и почти забытыми военными операциями. Общее у всех этих наград то, что в «устройстве» их судьбы приняли активное участие крымские поисковики.

Фото: Из архива/ поискового объединения "Крымский рубеж" ДОСААФ России Республики Крым.

«Потеряшка» с поля

Бывает, что награда обнаружена, а вот останков рядом нет. Такое может случиться, если солдата когда-то нашли, но не во время поисковых работ, когда тщательно исследуется вся территория. Или если это сельхозугодья: останки и вещи могла «растащить» техника.