ГИБДД перенаправляет авто с «Тавриды» на старую трассу из-за непогоды

Автомобилистов перенаправляют с трассы «Таврида» на автодорогу Симферополь — Феодосия с целью недопущения заторовых ситуаций, передает пресс-служба УГИБДД МВД по РК.

На Крым надвигаются метель, снег и туман «Сотрудниками Госавтоинспекции РК транспортные средства с автомобильной дороги «Таврида» перенаправляют в Белогорском районе и Феодосии на автомобильную дорогу Симферополь – Феодосия, а также в селе Багерово Ленинского района», – уточнили в ГИБДД.

В сообщении также напомнили, что в связи с обильными осадками и сильным ветром рано утром было полностью остановлено движение по Крымскому мосту.