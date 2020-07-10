Глава администрации Феодосии опроверг слухи о своей скорой отставке

В интервью «Крымской газете» глава администрации Феодосии Сергей Бовтуненко прокомментировал информацию об отставке, назвав ее неправдивой.

Фото пресс-службы администрации Феодосии.

— Отвечу прямо – неправда. На меня возложена огромная ответственность по руководству администрацией округа. Конечно, где-то получается не так, как планируешь, огромное количество вопросов ещё только предстоит решить, и я намерен этим заниматься. Благодаря поддержке Главы Республики Крым Сергея Валерьевича Аксёнова и его команды Феодосия твёрдо движется вперёд, и, я уверен, всё у нас получится. Что касается фейковых вбросов, считаю, что подобным занимаются глубоко непорядочные люди. Как видите, я открыт для прессы и всегда готов к диалогу, поэтому прежде чем распространять подобного рода новости, считаю, было бы правильным обратиться ко мне за пояснениями. Никаких заявлений я не писал и в ближайшее время не планирую, — заявил Бовтуненко.