Глава администрации Феодосии ушел в отставку по собственному желанию

Глава администрации Феодосии Сергей Бовтуненко написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Константин Скорупский назначен врио главы Минздрава Крыма «Провел встречу с главой администрации города Феодосии Сергеем Николаевичем Бовтуненко, по итогам которой Сергей Николаевич написал заявление об увольнении по собственному желанию», – отметил Аксёнов.

Временно исполнять обязанности Сергея Бовтуненко будет первый замглавы администрации города, но кто именно пока неизвестно.