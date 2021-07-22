Глава администрации Керчи написал заявление об увольнении

Глава керченской администрации Сергей Бороздин подал в отставку. Такой информацией поделился глава РК Сергей Аксенов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Глава департамента городского хозяйства Симферополя лишился должности «Сегодня утром состоялся разговор с главой администрации Керчи Сергеем Вадимовичем Бороздиным. По его итогам Сергей Вадимович написал заявление об увольнении по собственному желанию. В Керчи находится председатель Совета министров Республики Крым Юрий Михайлович Гоцанюк. Будет определен исполняющий обязанности главы администрации», — отметил он.

Напомним, что Бороздин был назначен на должность главы администрации в октябре 2019 года. Это было во второй раз. Впервые Бороздин возглавил администрацию Керчи в апреле 2017 года.