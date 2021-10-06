Глава администрации Сак опроверг слухи о своей отставке

Глава администрации Сак Александр Овдиенко опроверг слухи о своей отставке, передают «РИА Новости (Крым)».

Правоохранители задержали главу горсовета Евпатории — СМИ Он подчеркнул, что впереди еще много работы.

«В соцсетях постоянная дискуссия: то меня снимают, то отправляют на повышение. Никуда я уходить не собираюсь, пока не завершим то, что людям обещано. А это школы, другие социальные объекты, набережная с Курортным парком. Я хочу навести здесь порядок и сделать город образцовым, одним из тех малых городов, которые славятся в России», — заявил он.