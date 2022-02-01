Глава Евпатории Роман Тихончук покинул свой пост

Роман Тихончук, глава горадминистрации Евпатории, уходит в отставку. Такой информацией поделился глава РК Сергей Аксенов в своих соцсетях.

Александр Юрьев стал Председателем Общественного совета Симферополя «Провел встречу с главой администрации Евпатории Романом Георгиевичем Тихончуком. По итогам оценки своей деятельности и результатов работы он написал заявление об увольнении по собственному желанию», — сообщил Аксенов.

Глава Крыма заверил, что работа городской администрации продолжится в штатном режиме. Куратором города от крымского правительства станет вице-премьер Михаил Назаров.