Глава Горхоза Севастополя ответит, что мешает ему убирать город

Михаил Развожаев поручил директору Департамента городского хозяйства серьёзнее подойти в решению мусорной проблемы в Севастополе.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «На строительном штабе есть всегда один вопрос: что мешает вам строить. Всегда есть чётко несколько причин: отсутствие денег, отсутствие кадров либо отсутствие мозгов у руководства. Давайте как-то тоже уже ответьте мне на вопрос: что мешает вам убрать город? Потому что в течение последних трёх недель с постановки задач она радикально не поменялась. Улучшилась, но незначительно».

Однако Евгений Горлов парировал: 137 сотрудников ГБУ «Парки и скверы» выходят на уборку более четырёх раз в день, на базе предприятия работают 49 единиц техники. При этом всего 394 человека убирают 510 гектаров территории муниципальных округов. К тому же, по словам Евгения Горлова, Горхоз активно борется с недобросовестными подрядчиками уборки городских территорий. За последнюю неделю составлено 20 административных протоколов.

ЕВГЕНИЙ ГОРЛОВ, директор Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя: «Количество предписаний, которые мы выдали с начала мероприятий по уборке территорий, составляет 3250 – за нарушения правил благоустройства в части санитарной очистки. В некоторых случаях не был своевременно произведён покос территории со стороны муниципальных округов – это Ленинский, Гагаринский. Ежедневно выходят пять инспекторов на проверку и контроль со стороны Департамента городского хозяйства, чтобы эту ситуацию выровнять».

Не улучшается ситуация с уборкой мусора и в прибрежной зоне. На пляжах, где порядок поддерживают работники госучреждения «Парки и скверы», стало больше грязи, чем было до передачи территорий городу.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «На частников все жаловались, всё было плохо – сейчас стало ещё хуже. Что это такое? В 8 утра люди должны прийти на чистый пляж. В 6 уже должны прийти на чистый пляж. У нас с ночи там всё так и лежит, летает.

— Уборка производится регулярно. Значит усилим.

— Уборка может производиться регулярно в 11 часов дня, в 12, в обед. То есть, видимо, когда кто-то там проснётся, одно место себе почешет, потом решит, что надо пойти поубираться».