Глава горсовета Керчи рассказала об обстановке в местном политехе

Председатель горсовета Керчи Ольга Солодилова рассказала, что автор письма о минировании Керченского политехнического колледжа написал, что «всех ненавидит», передают «РИА Новости (Крым)».

Сообщение о минировании поступило в политехнический колледж Керчи Анонимное письмо пришло на электродную почту.

«В нем были гневные высказывания о том, как автор всех ненавидит. И предупреждение, что в здании бомба. Директор сразу вызвал экстренные службы. Сейчас там работают силовики, все учащиеся и преподаватели эвакуированы. Пока данных о нахождении каких-либо опасных предметов нет», — рассказала Солодилова.